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Accidente de autobús en Brasil deja al menos ocho muertos y varios heridos

Los organismos de emergencia desplegaron un operativo para atender a las víctimas y rescatar a los pasajeros que quedaron atrapados tras el volcamiento del autobús.

Accidente de carretera en Bolivia
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 16 de 2026
07:00 p. m.
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Al menos ocho personas murieron este domingo luego de que un autobús se volcara en una zona montañosa y de difícil acceso cerca de Petrópolis, al norte de Río de Janeiro, Brasil, informó el cuerpo de bomberos de ese estado.

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El accidente ocurrió durante las primeras horas de la mañana en una carretera ubicada en una región caracterizada por su terreno empinado.

Los organismos de emergencia desplegaron un operativo para atender a las víctimas y rescatar a los pasajeros que quedaron atrapados tras el volcamiento.

De acuerdo con el reporte del cuerpo de bomberos, en el lugar fueron contabilizadas 49 víctimas, entre ellas ocho personas que fallecieron en el sitio. Los equipos de rescate tuvieron que hacer trabajos de excavación para poder acceder a algunos de los ocupantes del vehículo.

Aumenta el número de víctimas

Medios locales informaron posteriormente que otras dos personas habrían muerto después de ser trasladadas desde el lugar del accidente para recibir atención médica.

Con este reporte, el número de víctimas mortales podría ascender a 10 personas.

Entre los fallecidos se encontrarían nueve mujeres y una niña, aunque las autoridades deberán avanzar en el proceso de identificación y confirmación de las víctimas.

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Por ahora, las circunstancias que provocaron el accidente no han sido establecidas. Las autoridades adelantan las labores correspondientes para determinar qué ocasionó que el conductor perdiera el control del autobús y terminara volcado en esta zona montañosa.

Este nuevo siniestro se suma a otros accidentes de tránsito graves registrados recientemente en Brasil.
En febrero, un autobús que regresaba de un festival religioso en el nordeste del país se salió de la carretera y volcó, dejando al menos 16 personas fallecidas.

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