¿Puede aumentar el riesgo de enfermedades infecciosas después de un terremoto?

Los terremotos no provocan automáticamente epidemias, pero las condiciones que quedan después de un desastre pueden ocasionar transmisión de algunas enfermedades infecciosas. El hacinamiento, los problemas con el agua potable, el saneamiento y la atención médica son algunos de los factores que pueden elevar el riesgo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, después de un terremoto, puede aumentar el riesgo de enfermedades transmisibles, especialmente en lugares donde las personas deben permanecer en refugios temporales o espacios con alta concentración de población.

¿Por qué aumenta el riesgo de infecciones después de un terremoto?

El principal problema no está en el terremoto como tal, sino en las alteraciones que puede generar en las condiciones de vida.

La destrucción de viviendas y redes de servicios puede dificultar el acceso a agua segura, baños, sistemas de alcantarillado y elementos básicos de higiene. A esto se suma el desplazamiento de familias hacia albergues temporales, donde el contacto cercano entre muchas personas puede facilitar la transmisión de determinados microorganismos.

Una revisión sistemática internacional que analizó 132 brotes de enfermedades posteriores a desastres encontró que el desplazamiento de población fue uno de los factores de riesgo más frecuentes. También identificó problemas relacionados con agua, saneamiento e higiene, condiciones de vivienda y dificultades para acceder a servicios de salud.

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Por eso, el riesgo no es igual después de todos los terremotos. Depende de las condiciones sanitarias de cada territorio, la magnitud de los daños, el número de personas desplazadas y la capacidad de respuesta de las autoridades.

¿Qué enfermedades pueden aparecer después de un terremoto?

Una revisión científica publicada en 2023 sobre enfermedades infecciosas asociadas a terremotos encontró reportes de infecciones respiratorias, enfermedades gastrointestinales, enfermedades transmitidas por vectores e infecciones de heridas y piel entre las poblaciones afectadas.

Las enfermedades gastrointestinales merecen especial atención cuando existen problemas con el suministro de agua o el saneamiento. La OMS advierte que el deterioro de las condiciones de agua, saneamiento e higiene durante una emergencia puede incrementar las enfermedades diarreicas.

También pueden aumentar los problemas respiratorios cuando las personas permanecen en espacios cerrados y con alta concentración de población. En Colombia, el Instituto Nacional de Salud mantiene vigilancia sobre enfermedades como enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda, hepatitis A, fiebre tifoidea y enfermedades transmitidas por vectores, entre otras.

Otro riesgo corresponde a las heridas sufridas durante el desastre. La OMS incluye entre los efectos de mediano plazo de los terremotos la infección secundaria de heridas que no reciben tratamiento adecuado.

La OMS advierte que las epidemias no aparecen de manera automática después de un desastre. El riesgo depende de múltiples condiciones y puede reducirse mediante agua segura, saneamiento, higiene, atención médica y vigilancia epidemiológica.

De hecho, una de las herramientas fundamentales durante una emergencia es detectar rápidamente cambios inusuales en los casos de enfermedad.

Para las comunidades afectadas por el terremoto, las medidas más importantes pasan por consumir agua segura, mantener la higiene de manos, manipular adecuadamente los alimentos, atender las heridas y consultar los servicios de salud ante síntomas que puedan indicar una infección.