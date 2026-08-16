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¿Qué sigue ahora? Esto es lo que debería donar en la segunda fase de la emergencia

Al inicio, la prioridad fue llevar alimentos, agua y elementos básicos, ahora, comienza una nueva etapa.

Noticias RCN

agosto 16 de 2026
08:02 p. m.
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Han pasado los primeros días desde el terremoto y, aunque la emergencia continúa, las necesidades de miles de familias comienzan a transformarse.

Durante las primeras jornadas, la prioridad fue garantizar lo más urgente como comida, agua, ropa, productos de aseo y otros elementos básicos para quienes quedaron sin vivienda o perdieron sus pertenencias.

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Sin embargo, ahora comienza la etapa de la reconstrucción; es decir, ya no se trata únicamente de resolver qué comer durante los próximos días o dónde pasar la noche, sino cómo recuperar lo perdido.

¿Qué necesitan ahora las familias afectadas?

De acuerdo con la Cruz Roja, miles de viviendas quedaron destruidas o sufrieron daños de consideración como consecuencia del movimiento telúrico.

Por eso, en esta nueva fase serán fundamentales los recursos económicos y los materiales de construcción como cemento, ladrillos, hierro, madera, tejas, herramientas y otros elementos.

La ayuda también deberá responder a las condiciones particulares de cada comunidad, pues mientras algunas familias perdieron completamente sus viviendas, otras necesitan reparaciones para poder regresar de manera segura.

¿Qué sigue después de la emergencia humanitaria?

Para las familias damnificadas comienza ahora un proceso que podría tomar meses e incluso años y es reconstruir sus hogares y recuperar poco a poco la normalidad.

Y aunque las cámaras poco a poco se alejen de algunos de los lugares más afectados, para quienes lo perdieron todo la emergencia no termina.

Por esto, el llamado es a mantener las donaciones y dirigirlas hacia los elementos que realmente se requieren en esta segunda fase, porque así como una nación puede unirse para atender una emergencia, también puede unirse para ayudar a reconstruirla.

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