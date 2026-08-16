Así fue la boda secreta de Cristiano Ronaldo y Georgina: salieron a la luz fotografías

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron al confirmar su matrimonio con una ceremonia privada en Cascais, Portugal. La pareja decidió alejarse de una boda multitudinaria y compartir el momento con sus cinco hijos y un reducido grupo de testigos.

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Las primeras imágenes del matrimonio fueron reveladas a través de Vogue, donde se conocieron detalles de una celebración que tuvo como escenario principal la sala de su vivienda y que estuvo marcada por el carácter familiar de la ceremonia.

¿Cómo fue la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

La pareja optó por una ceremonia civil mucho más íntima de lo que podría esperarse por la dimensión pública de ambos. Además de sus hijos, estuvieron presentes cuatro testigos, mientras que no hubo una gran lista de invitados ni una celebración multitudinaria.

La elección del lugar tuvo un significado especial para Ronaldo y Rodríguez. En lugar de trasladarse a un gran escenario para la boda, decidieron hacerlo en un espacio familiar que tiene un valor emocional para ellos y donde sus hijos pudieron ser protagonistas del momento.

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La ceremonia también estuvo acompañada por elementos que conectan con la historia de la pareja. Uno de los más llamativos fue la elección de Gucci para los atuendos de la familia.

Georgina llevó un conjunto blanco compuesto por una falda y una camisa, acompañado de joyas y su anillo de compromiso. Cristiano, por su parte, utilizó un traje en tonos claros de la misma firma, mientras que sus hijos también lucieron prendas de Gucci.

Famosa marca tuvo un significado especial en la boda de Cristiano y Georgina

La elección de la marca Gucci no fue casual. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016 cuando ella trabajaba en una tienda Gucci en Madrid, por lo que la firma quedó ligada desde el comienzo a la historia de ambos.

Precisamente por ese vínculo, utilizar Gucci durante la ceremonia convirtió uno de los detalles de la boda en una referencia directa a los inicios de su relación.

Aunque la pareja mantuvo el matrimonio en privado, posteriormente compartió una primera señal de la unión en redes sociales: una fotografía de sus manos con los anillos de matrimonio y las iniciales “C y G”.

La boda se produjo después de una década de relación y exactamente un año después de que ambos anunciaran públicamente su compromiso. Aun así, la celebración no sería el único festejo: la pareja ha dejado abierta la posibilidad de realizar posteriormente una ceremonia más grande junto a familiares y amigos.