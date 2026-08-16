Leonardo Castro y el gesto que conmovió tras el terremoto: llegó con tres camiones a Pereira

La solidaridad de los hinchas de Millonarios y de ciudadanos en Bogotá terminó convirtiéndose en tres camiones cargados de ayudas para Pereira. Leonardo Castro no pudo contener las lágrimas al ver el resultado de la campaña que lideró junto a su esposa, Daniela Múnera.

El delantero, que mantiene un vínculo especial con la capital de Risaralda por su historia personal, familiar y deportiva, decidió pasar de las palabras a los hechos después del terremoto del pasado 10 de agosto.

¿Qué hizo Leonardo Castro para ayudar a Pereira?

Desde el jueves 13 de agosto, Leonardo Castro y su esposa habilitaron un centro de acopio en Bogotá para recibir elementos destinados a las familias afectadas por la emergencia.

La convocatoria rápidamente encontró respuesta entre ciudadanos e hinchas, que llevaron alimentos, agua, ropa y otros artículos de primera necesidad. La cantidad de donaciones permitió organizar el traslado de tres camiones hacia Pereira.

Para Castro, la campaña tenía además un significado personal. Aunque nació en El Tambo, Cauca, llegó siendo niño a Pereira, ciudad en la que creció y comenzó a construir su carrera como futbolista.

RELACIONADO Jhon Arias envía avión con médicos e insumos al Chocó tras el fuerte temblor en Colombia

Allí también vivió uno de los capítulos más importantes de su trayectoria: hizo parte del equipo que consiguió el título de Liga en 2022, un campeonato que representó un momento histórico para el Deportivo Pereira.

Por eso, la emergencia que golpeó a la ciudad terminó tocando de cerca al atacante de Millonarios.

Leonardo Castro demostró agradecimiento a la comunidad

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando llegó la hora de despedir el primer camión con las ayudas recolectadas.

Su esposa, Daniela Múnera registró el instante en video. En las imágenes se observa a Castro visiblemente conmovido mientras veía partir las donaciones que ciudadanos e hinchas habían entregado para las personas afectadas.

El resultado de la convocatoria terminó superando el gesto individual del futbolista. La respuesta de quienes se acercaron al centro de acopio permitió completar tres camiones que fueron enviados con elementos destinados a Pereira.

La iniciativa también se suma a las diferentes acciones emprendidas por integrantes del fútbol colombiano después del terremoto. En medio de la emergencia, jugadores y clubes han promovido campañas de recolección y donaciones, dejando en segundo plano la rivalidad deportiva.

En el caso de Castro, la ayuda tiene un componente todavía más personal: Pereira fue una ciudad determinante en la consolidación de su carrera y amor por su familia que reside allí.