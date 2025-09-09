Luis Suárez marca triplete y da duro mazazo a Venezuela en su sueño por el Mundial de 2026

Una noche de ensueño ha firmado el delantero colombiano Luis Javier Suárez, quien en el duelo definitivo por eliminatorias ha marcado tres goles ante Venezuela.

El ariete, quien milita en el Sporting de Lisboa, se despachó este martes con triplete y sentenció el duelo ante la Vinotinto, que soñaba con clasificar al repechaje de la cita orbital.

El primer tanto de Suárez se dio sobre el cierre de la primera parte tras un esférico que dejó Luis Díaz dentro del área y así rematara a placer ante la salida de Romo.

El segundo tanto del delantero se dio en el inicio de la segunda mitad. Tras un pase de James Rodríguez, el atacante eludió a dos rivales dentro del área y definió sobre un costado del marco venezolano.

El Hat Trick se dio minutos más tarde luego de ganar en velocidad a la defensa venezolano y así definir de manera rasante ante la salida del golero local.