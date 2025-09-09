CANAL RCN
Así se jugará el repechaje para el Mundial 2026: ¿qué rivales se enfrentará Bolivia?

Bolivia está cada vez más cerca de regresar a un Mundial, pero todavía tiene camino por recorrer en el repechaje.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
08:33 p. m.
Tras una eliminatoria sudamericana histórica, Bolivia aseguró el séptimo lugar de la tabla y con ello su clasificación al repechaje rumbo al Mundial 2026. El torneo intercontinental se disputará en México entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, con partidos en Monterrey y Guadalajara. Allí, seis selecciones competirán por los dos últimos cupos disponibles para la Copa del Mundo.

Formato del repechaje intercontinental

El repechaje está diseñado como un mini torneo de eliminación directa. Los seis equipos participantes se dividen en dos grupos de tres. En cada grupo, los dos combinados con menor ranking FIFA jugarán una semifinal a partido único. El ganador enfrentará en la final al equipo mejor posicionado del grupo. Los vencedores de cada final obtendrán los dos boletos restantes al Mundial 2026.

Para Bolivia, esto significa que su camino dependerá de la ubicación que le otorgue el ranking FIFA en el sorteo. Si se encuentra entre los equipos con menor coeficiente, tendrá que superar una semifinal antes de enfrentar a un rival de mayor peso. Si es el mejor clasificado de su grupo, esperará directamente en la final.

Posibles rivales de Bolivia en el repechaje

Los equipos confirmados hasta ahora son Bolivia (CONMEBOL) y Nueva Caledonia (OFC). A ellos se sumarán un representante de Asia (AFC), uno de África (CAF) y dos de Concacaf. Los cupos de estas confederaciones se definirán entre noviembre y diciembre de 2025, cuando concluyan sus procesos clasificatorios.

En el escenario más probable, Bolivia podría debutar contra selecciones de menor ranking como Nueva Caledonia o el representante africano. De avanzar, se mediría en una final de alto riesgo ante un rival de Concacaf o Asia, tradicionalmente más competitivos en este tipo de instancias.

