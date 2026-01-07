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Harry Kane rescata a Inglaterra de la pesadilla ante RD Congo: vea el doblete de golazos

El goleador inglés apareció para salvar a su país.

Noticias RCN

julio 01 de 2026
12:43 p. m.
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El capitán inglés apareció por partida doble en una ráfaga letal: empató el partido y metió el segundo para dar vuelta el marcador en un duelo a vida o muerte.

El fútbol de élite no perdona, y menos en la fase de eliminación directa de una Copa del Mundo donde no hay mañana. Cuando el panorama se tornaba oscuro y la eliminación acechaba a los británicos, emergió la figura de su máximo referente de área: Harry Kane anotó un doblete espectacular para poner el 2-1 a favor de Inglaterra, destruyendo en un abrir y cerrar de ojos el sueño de la sorprendente selección de Congo.

Video del gol de Harry Kane ante RD Congo

Hace apenas unos instantes celebrábamos el gol del empate parcial que revivía las esperanzas inglesas tras el sorpresivo zarpazo inicial de Congo. Pero el festejo no amansó el hambre del "Ciudadano". Aprovechando el desconcierto defensivo del conjunto africano, que aún asimilaba el golpe del 1-1, Inglaterra presionó alto.

La jugada del segundo gol fue una obra de arte de la persistencia: tras una recuperación rápida en tres cuartos de cancha, el balón se filtró al borde del área grande. Con la frialdad que lo caracteriza, Kane controló con clase y sacó un disparo inatrapable para firmar un doblete espectacular que da vuelta la tortilla en este vibrante choque mundialista.

Mire el segundo gol aquí

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