¡Locura total! Klopp desatado con el gol de Luis Díaz al Tottenham

El volante colombiano Luis Fernando Díaz volvió a ser la figura en el Liverpool al marcar el tanto que significó el empate ante el Tottenham (1-1) en la Premier League y su técnico Jürgen Klopp no pudo ocultar la emoción en su tanto.

El 'Guajiro' puso el 1-1 definitivo en el marcador (74) con un potente disparo desde el borde del área tras recibir un pase de Thiago Alcántara.

Por esa razón, el tanto que significaba el empate para los 'Reds' desató la locura por parte de su entrenador alemán, quien celebró de manera eufórica el gol.

