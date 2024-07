Hugo Rodallega pidió disculpas tras polémica broma al Atlético Bucaramanga

Hugo Rodallega se ha convertido en tendencia a nivel nacional durante las últimas horas, y no precisamente por su gran rendimiento en Independiente Santa Fe, sino por lo acontecido en medio de una entrevista, donde el delantero fue protagonista de una broma, la cual no cayó muy bien entre todos los aficionados del Atlético Bucaramanga.

Los hechos se presentaron en medio del programa de ‘Juanpis Live Show’. Durante la charla, el comediante sacó una camiseta del Atlético Bucaramanga con el número 11 en su espalda y el nombre de Rodallega, esto con el fin de recordarle al atacante la final que perdió contra el equipo leopardo el semestre pasado.

Broma en Juanpis Live Show contra el Atlético Bucaramanga

Sin embargo, el hecho comenzó a polemizar tras las fuertes declaraciones del comediante, quien le dijo a Hugo Rodallega “¿Sabe para qué es? Para que usted en su casa limpie las cosas”, esto mientras limpiaba la mesa, lo que ocasionó un fuerte malestar entre los hinchas del actual campeón del fútbol colombiano.

Ante el detalle, Hugo Rodallega recibió la camiseta con una cara muy seria, pero segundos después la lanzó al rincón del sofá, lo que hizo que el delantero fuera el centro de las críticas, pues para muchos fue una falta de respeto del atacante contra todos los aficionados del Bucaramanga, quienes todavía siguen celebrando la primera estrella del equipo amarillo.

Hugo Rodallega pidió disculpas a los hinchas del Atlético Bucaramanga

Tras la fuerte polémica que se armó por las acciones del delantero y el comediante, Hugo Rodallega tomó la decisión de aclarar lo acontecido, dejando claro que en ningún momento pensó realizar actos de irrespeto contra el equipo leopardo, simplemente “fue un momento de humor en un programa que se caracteriza por el sarcasmo”.

“Si es el caso, quiero pedir una disculpa al hincha de Bucaramanga y a la institución por lo sucedido en el programa de Juanpis. No se sientan ofendidos que fue un momento de humor en un programa que se caracteriza por el sarcasmo (…) el respeto de mi parte estará siempre, no solo con ustedes sino con todos los clubes. Conozco la ciudad y en algún momento estuve cerca de vestir su camiseta, no confundan porque el tema de la final ya es pasado”, agregó el delantero.

Además, el delantero aseguró que en la actualidad guarda con mucho cariño la camiseta que le entregó el comediante y la ‘casaca’ que tiene de Fabián Sambueza, uno de los jugadores más importantes del equipo leopardo.

“La camiseta que me fue obsequiada la guardo con cariño al igual que la del ‘Chino’ Sambueza. Ojalá puedan entender el motivo del mensaje. Mi intención no fue ofender a nadie. Abrazo y nos vemos pronto. Bucaramanga, paz y amor”, finalizó.