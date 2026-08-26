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Independiente Santa Fe habría demandado el partido ante América de Cali: ¿Por qué?

El equipo bogotano habría activado acciones jurídicas tras el partido en el estadio El Campín del pasado fin de semana.

América de Cali Santa Fe disturbios
FOTO: AFP

Ángel Ballén

agosto 26 de 2026
07:53 a. m.
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Independiente Santa Fe y América de Cali empataron en el estadio El Campín de Bogotá el pasado 22 de agosto, en un partido que estuvo marcado por los hechos violentos que se presentaron por parte de las hinchadas de ambos equipos al interior del escenario deportivo.

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A pesar de que integrantes de las barras terminaron invadiendo el terreno de juego, el partido pudo continuar y al cabo de los 90 minutos el resultado fue 0-0. Sin embargo, todo parece indicar que el juego tendrá un tiempo extra en los tribunales, pues se reportó que Santa Fe habría demandado el partido.

¿Por qué Santa Fe habría demandado el partido ante América?

La información fue entregada por el periodista César Augusto Londoño en AS Colombia, donde manifestó que el equipo presidido por Eduardo Méndez buscaría quedarse con los tres puntos en el escritorio por la situación de Yhormar Hurtado.

Es decir, Santa Fe se habría sumado a las demandas de Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá por la alineación indebida del lateral, alegando que había disputado partidos oficiales con tres clubes en 2026 (Tolima, Always Ready y América), situación que prohíben los estatutos de la FIFA.

Sin embargo, el Comité Disciplinario del Campeonato falló inicialmente a favor de América y posteriormente confirmó su decisión al resolver los recursos de reposición presentados por Chicó e Inter. Las apelaciones de estos equipos fueron concedidas y quedaron en manos de la Comisión Disciplinaria de Dimayor.

En caso de que la última instancia a nivel local vuelva a fallar a favor de América, directivos de ambos clubes manifestaron que llevarán el caso hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), máximo ente internacional para resolver el caso. Habrá que ver si Santa Fe también llegaría hasta esas instancias.

¿América no demandó el partido ante Santa Fe?

En la hinchada de América de Cali existe la duda sobre si el equipo podría quedarse con los puntos debido a la invasión de hinchas en el campo, pues en el pasado otros clubes de vieron beneficiados de situaciones similares.

Sin embargo, en América de Cali han manifestado una política de que los puntos se ganan en la cancha, por lo que en el pasado no han demandado a ningún rival bajo la administración de Tulio Gómez. De momento, lo que se conoce es que esta postura no habría cambiado.

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