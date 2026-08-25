Tolima eliminado de la Copa Libertadores: cayó 3-1 en Ecuador

Tolima visitaba a Independiente del Valle por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores después de haber caído 1-0 en Ibagué. A pesar de encontrar un gol en los minutos finales del partido, terminó perdiendo tres goles a uno y quedó eliminado de la competición.

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El primer tiempo no tuvo mayores emociones y el club 'Pijao' no pudo acercarse con peligro a la portería del portero colombiano Aldair Quintana. Al estar solo a un gol del empate en la serie, los colombianos no arriesgaron mucho en la primera parte del partido y los locales prefirieron tener el control del balón y se acercaron tímidamente al arco tolimense.

Las emociones llegaron en el segundo tiempo

Para la segunda mitad, los visitantes, apurados por encontrar el empate en la serie, empezaron a dejar más espacios en la cancha y a los 59 minutos, a través de Daykol Romero, abrieron el marcador; 10 minutos más tarde, llegó el segundo gol de Independiente del Valle y la llave estaba casi terminada. Sin embargo, al minuto 84, Junior Hernández sacó un remate de larga distancia completamente inesperado para el portero local y marcó el descuento, brindando una luz de esperanza para sus hinchas, pero en el último suspiro del juego, Matías Perello sepultó por completo todas las posibilidades tolimenses y selló el 3-1 final.

Para esta llave, Deportes Tolima tuvo el infortunio de no contar con dos jugadores importantes en su esquema titular: Brayan Rovira y el delantero Luis Sandoval no pudieron hacer parte de los convocados y su ausencia fue un factor fundamental en el desarrollo de los dos partidos.

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¿Qué sigue para el Deportes Tolima?

Ahora el equipo dirigido por Sebastián Oliveros deberá concentrarse únicamente en la Liga Betplay 2026-ll, donde marcha en la tercera posición con 10 puntos conseguidos en cinco partidos seguidos. Por su parte, el clasificado Independiente del Valle se medirá en cuartos de final de Libertadores al gigante brasilero Flamengo.