Cúcuta se metió en los 8 y salió de zona de descenso: así quedaron las tablas

Tras la llegada del técnico Nicolás Chiesa al Cúcuta Deportivo, el equipo nortesantandereano comenzó a repuntar en la Liga BetPlay, sumando 7 puntos en los tres partidos dirigidos por el entrenador ítalo-argentino.

Tras empatar ante Internacional de Bogotá y ganar ante Independiente Medellín de visitante, ahora el equipo volvió a ganar en casa, superando por 1-0 a Alianza FC. Con estos resultados, les alcanzó para meterse en los ocho clasificados y salir parcialmente de la zona de descenso.

¿Cómo quedó Cúcuta Deportivo en la tabla del descenso?

El triunfo de Cúcuta ante Alianza puso al cuadro 'Motilón' en la casilla 18 de la tabla del descenso, superando a Boyacá Chicó y Jaguares de Córdoba. Durante 2026 han disputado 25 partidos y sumado 24 puntos, lo que los deja con un promedio de 0,9600.

Sin embargo, Jaguares tiene dos partidos pendientes, uno más que Cúcuta, por lo que puede dar pelea en caso de sumar un triunfo, pues tiene un promedio de 0,9167, producto de 22 puntos en 24 juegos disputados.

Eso sí, tanto Cúcuta como Jaguares tienen una ventaja y es que no tienen un promedio acumulado, por lo que un triunfo los puede hacer escalar en la tabla. Quien quedó en peligro fue Alianza FC, club que tiene un promedio muy bajo y ahora mismo está en la casilla 17.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras el triunfo de Cúcuta?

Además de ilusionarse con escapar de la zona de descenso, la hinchada del Cúcuta sueña con meterse en la pelea por el título a fin de año, pues ahora están en zona de clasificación a cuadrangulares finales, aunque todavía quedan varias fechas por delante.