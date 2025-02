Independiente Santa Fe tendrá una baja sensible para enfrentar a Águilas: ¿quién es y por qué?

Independiente Santa Fe jugará este viernes 7 de febrero, a partir de las 6:00 de la tarde, su partido correspondiente a la fecha 3 de la Liga BetPlay I del 2025. Su rival será Águilas Doradas en el estadio Alberto Grisales de Rionegro.

Los 'cardenales' tienen cuatro puntos y son quintos en la tabla de posiciones. En la primera fecha vencieron 2-1 al Deportivo Pereira en el Nemesio Camacho El Campín, mientras que en la segunda empataron 0-0 con el Deportes Tolima también en el 'coloso de la 57'.

Por su parte, Águilas Doradas, que será local este viernes, tiene dos puntos y está en la casilla 11 del campeonato. En su primera salida empató 1-1 con La Equidad en el estadio Alberto Grisales y la segunda igualó 2-2 con Junior en Barranquilla.

En ese sentido, ambos equipos tienen la necesidad de salir al campo de juego a reencontrarse con una victoria que les permita escalar en la tabla de posiciones.

Independiente Santa Fe dio a conocer su lista de concentrados en la noche del 6 de febrero y reveló que no podrá contar con una de sus 'fichas' claves para enfrentar a Águilas Doradas. ¿Quién es?

Yilmar Velásquez, volante titular de Independiente Santa Fe, no estará vs. Águilas Doradas

El volante de Independiente Santa Fe que tiene tres años más de contrato, salió con molestias vs. Deportes Tolima y no alcanzó a recuperarse al 100% para viajar a Rionegro. En medio de esa situación, el estratega Pablo Peirano tomó la decisión de darle descanso para no arriesgarlo.

Según se conoció, el cuerpo técnico de Independiente Santa Fe evaluó su evolución hasta el último entrenamiento en Bogotá, pero determinó que aún había molestias y que lo más pertinente era no exponerlo.

Aparte de Yilmar Velásquez, en Independiente Santa Fe tampoco concentraron Omar Albornoz, Iván Scarpeta y Edwar López.

¿Qué jugadores entraron en convocatoria por primera vez en Independiente Santa Fe para enfrentar a Águilas Doradas?

En la lista de concentrados de Independiente Santa Fe están por primera vez Emanuel Olivera, que ya pagó las dos fechas de suspensión que le impusieron desde el semestre pasado, y Christian Mafla, que superó un inconveniente físico que lo aquejó en la parte final de la pretemporada.

Adicionalmente, Jhojan Torres, el joven volante de primera línea, retornó a convocatoria, teniendo en cuenta que contra Deportes Tolima estuvo en la tribuna.