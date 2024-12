Íñigo Pérez explotó nuevamente por el tema de James Rodríguez: "me fastidia"

No es un secreto que la actualidad de James Rodríguez en España no es la mejor. El colombiano ha sido totalmente borrado por el técnico Íñigo Pérez en el Rayo Vallecano y se empieza a rumorar sobre una posible salida para el próximo mercado de pases.

Ante su preocupante situación, el estratega nuevamente fue consultado por esto y explotó por lo que se dice sobre la relación que se maneja.

Íñigo Pérez estalló por el tema de James en Rayo

Además de James, el estratega fue consultado por otro jugador, Raúl de Tomás, quien tampoco está teniendo muchos minutos durante la presente temporada.

Íñigo se refirió al rumor que indica que los dos jugadores estarían apartados del equipo.

“No puedo hablar, pero el grupo no ha apartado a nadie. El club no ha apartado a nadie. Me fastidia que se diga que este vestuario, que es elogiable, hace eso. Igual se dice a sabiendas de que es mentira para que venga aquí y cuente más. No lo van a conseguir”, dijo de manera severa.

De esta manera, Pérez mostró su claro malestar por las relaciones que maneja con sus jugadores.

Foto: @rayovallecano en Instagram.

¿Cuándo vuelve a jugar Rayo Vallecano?

El conjunto de Madrid se medirá este domingo a las 3 de la tarde con el Betis.

Este partido es clave en las aspiraciones del conjunto rayista, pues su rival es uno de los directos en la tabla en esa lucha en la mitad de ella.

El duelo podrá seguirse por la pantalla de ESPN y Disney +.