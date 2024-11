Arquero de Once Caldas denunció acto de recogebolas que se hizo viral

Una polémica se desató luego de lo que fue el empate entre América de Cali y Once Caldas este domingo en la segunda fecha del cuadrangular B, debido a una denuncia que realizó el portero del equipo de Manizales, James Aguirre, quien se mostró muy molesto con el actuar de uno de los recogebolas del cuadro ‘escarlata’ en el arco Sur del estadio Olímpico Pascual Guerrero.

James Aguirre estaba atajando todos los balones que América disparaba en su portería y salía figura del encuentro, cuando una de las cámaras de la transmisión oficial logró evidenciar el momento en el que uno de los recogebolas del América mete su mano por detrás del arco y se queda con un objeto que pertenecía al arquero.

Recogebolas se quedó con un Cristo de James Aguirre

Como método de protección para su arco, Aguirre tiene la costumbre de colocar un Cristo en la portería que está atajando su partido y este frente al América no fue la excepción. El experimentado arquero puso el objeto y un joven recogebolas intentó quedárselo.

“Tenía un Cristo normal. Siempre estoy con Dios y no me gustó el gesto que el recogepelotas vaya y me lo quite del arco. Metió la mano debajo del arco y sacó el Cristo”, declaró el arquero en zona mixta.

“Me dolió un poco porque eso va en contra del fútbol, en contra del respeto, de lo que somos como personas. Son niños que colocan de recogepelotas, que quizás van a ser profesionales, y ¿qué le estamos inculcando? Es normal, nosotros como arqueros llevar nuestra toalla, nuestras cositas y no me gustó el gesto”, agregó.

Este hecho puede llevar a sanciones para el América de Cali, pues evidentemente el joven tenía el chaleco oficial de la Dimayor y este intentó perjudicar al profesional.