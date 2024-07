VIDEO | James Rodríguez anotó un golazo de penalti: ¡Colombia le gana 2-0 a Panamá!

Este sábado 6 de julio, la Selección Colombia se citó con Panamá en el State Farm Stadium (Glendale, Arizona) para disputar un duelo válido por los cuartos de final de la Copa América 2024. Jhon Córdoba se encargó de abrir el marcador tras un centro de James Rodríguez. Pues bien, el volante cucuteño amplió la distancia con un golazo de penalti.

La 'tricolor' tuvo un arranque de partido notable en el estadio de los Cardinals. Desde que sonó el silbato de Maurizio Mariani, Colombia sometió a Panamá y tardó ocho minutos en abrir el marcador. Rodríguez Rubio ejecutó un espectacular tiro de esquina, el cual superó la humanidad de José Fajardo. El delantero del Krasnodar le ganó la posición a José Ángel Córdoba y venció el arco custodiado por Orlando Mosquera con un potente cabezazo.

El combinado nacional no desaceleró y fue en busca de otro gol para ampliar la ventaja. Cuatro minutos después, Jhon Arias recibió un pase al vacío y se internó en el área de la 'marea roja'. El futbolista de Fluminense adelantó el balón y fue tumbado por el guardameta con pasado en Maccabi Tel Aviv FC. El árbitro italiano no lo pensó dos veces y señaló el punto blanco. El VAR, dirigido por Marco Di Bello, revisó la jugada; no obstante, terminó dándole 'la derecha' a Mariani.

El exjugador de Real Madrid y Bayern Múnich se encargó del cobro. Desenfundó un espectacular zurdazo, engañando a Mosquera. ¡Golazo de James!

James Rodríguez estableció el 2-0 en Colombia vs. Panamá: vea el gol

Los números de James Rodríguez en la Selección Colombia

El '10' disputó su partido 104 (7.949' minutos) con la Selección Colombia. Alcanzó 28 goles y 31 asistencias con la 'amarilla'. No anotaba por Copa América desde el 7 de junio de 2016, día en el que se reportó con un gran gol contra Paraguay en el triunfo por 2-1.