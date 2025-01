Polémica en México tras debut de James: ¿Por qué Atlas reclamaría los puntos ante León por escritorio?

El Club León, donde debutó recientemente James Rodríguez, enfrenta una posible controversia tras su victoria 1-2 sobre Atlas en la segunda jornada de la Liga MX 2025.

RELACIONADO James Rodríguez habló tras debutar con León y aclaró por qué no cobró el penalti

Aunque el colombiano deslumbró en su primera aparición con el equipo Esmeralda, el encuentro generó una discusión que podría costarle los tres puntos a su equipo en el escritorio.

La razón detrás de la posible sanción al Club León

El debate surgió por la presencia de Andrés Guardado (también fichaje) durante el calentamiento previo al partido. Guardado, quien no estaba registrado en la hoja oficial de alineación para el encuentro, fue visto en el campo realizando ejercicios precompetitivos.

Esto despertó sospechas en Atlas, cuyos directivos evaluarían recurrir a instancias legales argumentando una posible infracción al reglamento de la Liga MX, algo que tomó fuerza por la derrota en el último minuto.

¿Qué dice el reglamento de la Liga MX?

El Artículo 26 del reglamento establece que una alineación indebida ocurre cuando un jugador no registrado participa en el partido, ya sea como titular o suplente. Sin embargo, en este caso, Guardado no ingresó al terreno de juego durante el encuentro, lo que podría salvar al León de una sanción.

Gonzalo Pineda, director técnico del Atlas, abordó el tema tras la derrota en la rueda de prensa donde señaló: “La directiva tendrá que verlo. A mí me gusta ganar en cancha, no en la mesa. Si algo sucede, será un tema directivo. Por mi parte, no hay problema”.

Por el momento, la Liga MX no ha emitido un comunicado oficial al respecto, pero el tema ha encendido el debate en México, especialmente porque Atlas ya tiene antecedentes de obtener victorias por escritorio.

James Rodríguez, por su parte, sigue enfocándose en lo deportivo y en lo que será su próxima presentación con el equipo el sábado 25 de enero en condición de local.