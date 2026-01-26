Respuesta de James Rodríguez al rumor de Millonarios: Eduardo Luis dio detalles

El sueño de la hinchada de Millonarios FC de ver a James Rodríguez vestido de azul se desvanece. En las últimas horas, el reconocido relator deportivo Eduardo Luis López acabó con las especulaciones que vinculaban al capitán de la Selección Colombia con el equipo capitalino.

Tras establecer contacto directo con el entorno del futbolista, el narrador confirmó que no existe ninguna negociación en curso y que el destino del volante creativo para este 2026 está lejos del balompié nacional.

La noticia surge tras una oleada de rumores que sugerían una oferta económica sin precedentes por parte de la dirigencia de Millonarios. No obstante, durante la emisión de ‘La FM más fútbol’, tanto Eduardo Luis como el periodista Juan Felipe Cadavid desmintieron tajantemente estas versiones.

La respuesta que me dieron es: No es verdad. Ni siquiera ha llegado una oferta"

James Rodríguez prioriza el exterior antes que el fútbol colombiano

A pesar del anhelo de los seguidores del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), el objetivo primordial de James Rodríguez es mantenerse en la élite extranjera para llegar en plenitud de condiciones a la Copa del Mundo 2026.

Según explicaron los comunicadores, el jugador y su equipo de trabajo analizan actualmente diversas propuestas que vienen de la MLS.

Millonarios no estaría en los planes de James Rodríguez

Juan Felipe Cadavid reforzó la información señalando que, más allá del factor monetario, James tiene un plan de vida trazado que no incluye al país como destino profesional inmediato.

Lo que me dicen es que James, hoy, no ve a Colombia como un destino para jugar al fútbol profesionalmente hablando. James sigue con la idea de que ni en Millonarios ni en ningún otro equipo del fútbol colombiano piensa jugar este semestre, mencionó Juan Felipe.

Aunque por el lado de Millonarios han expresado en ocasiones una disposición institucional para entablar diálogos, la realidad es que no ha existido un acercamiento formal.

Tomé esa información de la propuesta de Millonarios a James y se la envíe a todas mis fuentes. Es más se la envíe a James y ya me respondió. Hable con todo el circulo y no. A hoy no hay nada y no porque sea Millos, es que simplemente no está en el plan, concluyó Eduardo Luis.

Por ahora, James Rodríguez se mantiene enfocado en definir su vinculación con un club del exterior, buscando la continuidad necesaria para liderar a la Selección Colombia.