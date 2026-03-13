Oficial | Junior no jugará ni en el Metropolitano, ni en el Romelio Martínez

La ciudad de Cartagena de Indias se prepara para recibir fútbol de alto nivel continental. En las últimas horas, el alcalde Dumek Turbay confirmó que el Junior de Barranquilla disputará en esta ciudad sus partidos como local de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El escenario elegido será el Estadio Jaime Morón León, uno de los recintos deportivos más importantes de la región Caribe.

La decisión responde a la imposibilidad de utilizar el tradicional Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, que actualmente atraviesa un proceso de adecuaciones y mejoras. Mientras avanzan esos trabajos, el conjunto rojiblanco había venido jugando sus compromisos como local en el Estadio Romelio Martínez. Sin embargo, las exigencias logísticas y de capacidad establecidas por la CONMEBOL para la fase de grupos del torneo continental impiden que ese escenario sea utilizado para esta instancia de la competencia.

Ante ese panorama, la dirigencia del club y las autoridades locales buscaron una alternativa que cumpliera con los requisitos reglamentarios y que, al mismo tiempo, garantizara un ambiente adecuado para los partidos internacionales.

Cartagena abre sus puertas a la Copa Libertadores

El alcalde Dumek Turbay fue el encargado de confirmar públicamente el acuerdo, destacando la importancia que tendrá este evento deportivo para la ciudad. El mandatario expresó que Cartagena está lista para recibir al equipo barranquillero y brindar todas las condiciones necesarias para el desarrollo del torneo.

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Según explicó, la intención es que el club se sienta cómodo durante su estadía y que el estadio se convierta en un escenario donde el equipo pueda competir con el respaldo de la afición. Turbay aseguró que la ciudad quiere convertirse en un gran anfitrión para el conjunto tiburón y contribuir a que su participación internacional sea exitosa.

“Nosotros lo que queremos es que la Copa Libertadores se quede aquí, que Junior pueda seguir avanzando, vamos a ser un gran anfitrión, la institución se va a sentir muy a gusto en Cartagena", se comprometio el mandatario tras abrir las puertas al onceno tiburón.

“En Cartagena hay hinchas del fútbol y en un espectáculo como Copa Libertadores, estoy seguro que va a ser respaldado por toda la afición”, agregó.

Además, el dirigente señaló que Cartagena cuenta con una amplia tradición futbolera y con una afición apasionada que seguramente acompañará al equipo en los partidos del certamen continental.

Impacto deportivo y turístico para la ciudad

La llegada del Junior de Barranquilla a Cartagena de Indias también representa una oportunidad importante desde el punto de vista económico y turístico. Para la administración local, la realización de partidos de la Copa Libertadores puede atraer visitantes de distintas ciudades y países, generando movimiento en sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio.

El alcalde resaltó que la intención es ver el Estadio Jaime Morón León lleno apoyando al equipo colombiano, pero también recibir a hinchas y turistas que quieran aprovechar el evento deportivo para conocer y disfrutar de la ciudad.

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De esta manera, Cartagena se prepara para convertirse en sede temporal de uno de los clubes más representativos del fútbol colombiano en el torneo continental más importante de Sudamérica, en una alianza que combina deporte, turismo y proyección internacional.