Cayó en Bolivia el narco uruguayo, Sebastián Marset, sospechoso en el asesinato del fiscal Marcelo Pecci

Fue capturado en Bolivia el narcotraficante uruguayo Sebastián Merset, uno de los más buscados por Estados Unidos y señalado como sospechoso en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia en 2022.

El hecho se registró en la madrugada de este 13 de marzo en la región de Santa Cruz, gracias a una operación conjunta entre autoridades bolivianas y paraguayas.

A través de X, el Departamento de Estado de Estados Unidos agradeció al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, por la cooperación para lograr la caída del líder del denominado Primer Cartel Uruguayo.

Sebastián Enrique Marser Cabrera, por quien se ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares, era requerido por lavado de dinero en Estados Unidos y por narcotráfico en Bolivia y Paraguay.

Defensa de la familia Pecci se pronunció

El abogado Francisco Bernate, defensor de la familia Pecci, calificó el anuncio como una noticia muy importante para el avance de la investigación sobre la muerte del fiscal paraguayo.

Además, indicó que espera que con la llegada de Marset a Estados Unidos se logre determinar si tuvo que ver o no con la planeación del crimen.

RELACIONADO Familia de Marcelo Pecci demanda a la Nación y a cadena hotelera por la muerte del fiscal paraguayo

Definitivamente, ni la justicia paraguaya ni la colombiana pudieron determinar quién ordenó este asesinato. Que lo haga Estados Unidos y le cuenten al mundo la verdad .

Hasta ahora van al menos 8 condenas en Colombia por el caso Pecci, que recaen sobre los autores materiales, articuladores y financiadores del asesinato perpetrado en Barú a inicios de 2022.

Entre los condenados se encuentran Margareth Chacón, Francisco Luis Correa galeano y los hermanos Andrés y Ramón Pérez Hoyos.

¿Quién es Sebastián Marset?

Marset era uno de los narcos más buscados por Estados Unidos. Estaba prófugo desde 2022, tras estar unos meses preso en una cárcel de Dubái, en donde fue detenido por portar un pasaporte falso.

En ese momento, desde Uruguay se tramitó un pasaporte legal para él, por lo que fue dejado en libertad. La Cancillería de dicho país argumentó que en ese momento no se conocían los antecedentes de Marset.