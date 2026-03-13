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Tinder estrena citas por video en tiempo real y mejora funciones con IA: las actualizaciones

Tinder, la aplicación de citas más conocida en el mundo, anunció nuevas actualizaciones con funciones de inteligencia artificial.

Tinder
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
11:52 a. m.
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La popular aplicación de citas Tinder anunció en las últimas horas una serie de actualizaciones con las que busca transformar la forma en que sus usuarios interactúan dentro de la plataforma. Las novedades incluyen nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial y la incorporación de experiencias de video en tiempo real que permitirán a los usuarios conocerse de una manera más directa.

Desde su lanzamiento en 2012, la aplicación —propiedad de Match Group— se convirtió en una de las plataformas más utilizadas para conocer personas en todo el mundo, gracias a su conocido sistema de “swipe” o deslizamiento. Este mecanismo permite a los usuarios revisar rápidamente perfiles y decidir si están interesados en iniciar una conversación. Sin embargo, la compañía considera que el panorama de las citas digitales está evolucionando y que los usuarios buscan interacciones más auténticas y personalizadas.

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Citas rápidas por video dentro de la aplicación

Una de las novedades más llamativas será la introducción de una experiencia de citas rápidas por video en tiempo real dentro de la propia aplicación. Según anunció Tinder, esta función estará disponible a finales de la primavera y permitirá a los usuarios participar en eventos virtuales programados.

Para acceder a esta modalidad, los usuarios deberán tener verificada su fotografía dentro de la plataforma. Una vez habilitados, podrán ingresar a sesiones de videochat de tres minutos con otros participantes. La idea es replicar el concepto de “speed dating”, pero en formato digital, brindando una primera interacción breve que permita evaluar si existe química antes de continuar la conversación.

Desde la compañía explican que estas funciones buscan generar conexiones más naturales y menos basadas únicamente en fotografías o descripciones breves de perfil.

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Inteligencia artificial y nuevas formas de conexión

Además de las citas por video, la plataforma también está experimentando con nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial. Entre ellas destaca una función en prueba denominada “Química”, que presentará a los usuarios un único perfil por día seleccionado mediante algoritmos que analizan la información disponible en cada cuenta.

El objetivo es destacar coincidencias que tengan mayor probabilidad de generar una conexión real. Según explicó el director ejecutivo de Match Group, Spencer Rascoff, la intención es utilizar la inteligencia artificial para resaltar vínculos más relevantes y profundos entre los usuarios.

Las actualizaciones responden, en gran parte, a los cambios en los hábitos de la llamada Generación Z, que busca experiencias más sociales dentro de las aplicaciones. En ese sentido, la empresa también está probando eventos presenciales para suscriptores y formatos como las “citas dobles”, en las que dos amigos participan juntos en la experiencia de conocer a nuevas personas.

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La renovación de la plataforma también busca responder a ciertos desafíos que enfrentan las aplicaciones de citas. De acuerdo con una encuesta publicada por Forbes, cerca del 78% de los usuarios ha afirmado sentirse en ocasiones emocional o mentalmente agotado por el uso constante de estas plataformas. Con estas nuevas herramientas, Tinder pretende ofrecer experiencias más dinámicas y humanas dentro del mundo de las citas digitales.

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