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Hombre pidió un carro por una app y fue víctima de violento robo en Bogotá: esta es la historia

Uno de los implicados había cumplido una condena por hechos similares.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 13 de 2026
01:44 p. m.
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La Policía de la localidad Barrios Unidos capturó a tres delincuentes que minutos antes habían robado a un pasajero universitario que había pedido un servicio en una app de transporte.

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El crimen se perpetró en el barrio de San Felipe, donde la víctima les contó a los uniformados lo ocurrido. Resulta que, en la noche del jueves 12 de marzo, solicitó un vehículo por una aplicación.

El modus operandi de los ladrones

Tan solo una cuadra después de iniciar el recorrido, los dos cómplices del conductor se subieron y comenzó la traumatizante experiencia. El trío lo intimidó para someterlo a sus órdenes y quedarse con los objetos de valor.

Después del violento hurto, la víctima se comunicó con los uniformados que patrullaban. Acto seguido, se puso en marcha un plan candado que resultó con la captura de los tres ladrones.

El carro fue interceptado y cuando los policías sacaron una maleta, el hombre afectado dijo que le pertenecía. El botín que pretendían robar esos hombres alcanzaba los seis millones de pesos.

Uno de los capturados tiene un extenso prontuario delictivo, tanto así que había cumplido una condena de 10 años en la cárcel por tentativa de homicidio y hurto calificado.

Varios delitos bajaron en enero

El hurto a personas es uno de los delitos que se redujo en lo corrido de enero en Bogotá. Los datos oficiales de la Policía indicaron que la caída se vio reflejada en un 38.3%, pasando de 21.088 a 13.017.

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Las autoridades indicaron que este resulto se logró gracias a las megatomas, controles y operativos sorpresa. De la mano con este punto, el robo de celulares también bajó; en este caso, un 33%.

Otros crímenes considerados como alto impacto que tuvieron cifras menores en comparación a enero de 2025 fueron los homicidios, extorsiones y los hurto a comercio.

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