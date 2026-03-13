Colombia vuelve a brillar en Europa: Harold Tejada gana etapa en la París-Niza

El ciclismo colombiano volvió a destacar en el calendario internacional gracias a una brillante actuación del escalador Harold Tejada. El corredor del Astana Qazaqstan Team se impuso este viernes en la sexta etapa de la París‑Niza, una de las competencias más tradicionales del calendario europeo, tras protagonizar un ataque decisivo en los kilómetros finales de la jornada.

La fracción concluyó en la localidad de Apt, Francia, donde el colombiano logró mantener una pequeña pero valiosa ventaja sobre el pelotón principal. Con una lectura inteligente de carrera y una gran capacidad para sostener el ritmo en el cierre, Tejada lanzó un contraataque cuando restaban cinco kilómetros para la meta, movimiento que terminó siendo definitivo para quedarse con la victoria.

El triunfo tiene un significado especial para el corredor huilense, ya que representa apenas su segunda victoria como ciclista profesional. La primera había llegado en 2024 durante una etapa de la Vuelta a Colombia, por lo que este éxito en territorio europeo marca un momento importante dentro de su trayectoria deportiva.

Un ataque decisivo en los últimos kilómetros

La etapa se desarrolló con intensidad desde sus primeros kilómetros, con varios intentos de fuga que fueron neutralizados por el pelotón principal. Sin embargo, el desenlace se definió en el tramo final, cuando Harold Tejada aprovechó un momento de duda entre los favoritos para lanzar un ataque contundente.

El colombiano logró abrir una pequeña diferencia que fue administrando con inteligencia mientras el grupo perseguidor intentaba reaccionar. Finalmente, cruzó la meta con seis segundos de ventaja sobre el francés Dorion Godon, quien encabezó el grupo principal de velocistas que llegó inmediatamente detrás.

La victoria fue celebrada por el equipo Astana Qazaqstan Team, que encontró en Tejada una actuación destacada en una competencia que reúne a varios de los mejores ciclistas del mundo y que sirve como preparación para las grandes vueltas de la temporada.

Vingegaard mantiene el liderato de la general

A pesar de la victoria del colombiano en la etapa, la clasificación general de la París‑Niza no registró cambios importantes. El líder sigue siendo el danés Jonas Vingegaard, quien conserva una ventaja considerable de 3 minutos y 22 segundos sobre el también colombiano Daniel Felipe Martínez.

La competencia entra ahora en su tramo definitivo con dos etapas restantes que podrían resultar determinantes, especialmente por las condiciones meteorológicas previstas. La jornada del sábado, considerada la etapa reina, tendrá final en el alto de Auron, Francia, ubicado a más de 1.600 metros de altitud en los Alpes Marítimos.

Sin embargo, las previsiones de fuertes nevadas en esta zona han generado preocupación entre los organizadores, quienes incluso analizan posibles modificaciones en el recorrido si las condiciones climáticas se complican.

Con su victoria de etapa, Harold Tejada suma un resultado importante para el ciclismo colombiano en Europa y confirma su crecimiento como uno de los escaladores que busca consolidarse dentro del pelotón internacional.