James explicó por qué le fue bien con Ancelotti y Pékerman, y no con Benítez y Zidane

James Rodríguez habló en exclusiva con el Canal RCN y Win Sports, en una charla donde dio claridad sobre muchos temas que lo han rodeado a lo largo de su carrera. Uno de ellos fue sobre los entrenadores que ha tenido en diversos equipos.

El jugador destacó buenos momentos que vivió en su carrera, particularmente del 2012 al 2015, cuando fue dirigido por José Pékerman en la Selección Colombia, y Carlo Ancelotti en el Real Madrid. James señaló que "los jugadores de Pékerman siempre rinden, y los de Ancelotti también".

"A mí, Ancelotti no me hizo mejor jugador. Hizo mejor jugador a Vinicius, a Rodrygo, a Fede Valverde, a muchos más. Eran buenos, pero ahora están en un nivel impresionante. Y en el pasado también. Ancelotti hizo el mejor jugador del mundo a Ricardo Kaká, en el Milán. Y no es algo que pase porque sí. José Pekerman también en Argentina. Con Riquelme, con el Messi joven, con muchos más. Y en la Selección Colombia también, con el 'Tigre' Falcao", explicó el jugador.

¿Qué tienen Ancelotti y Pékerman?

Con estos entrenadores, James tuvo algunos de los mejores años de su carrera, y contó los motivos por los cuales piensa él que tuvo éxito bajo su batuta.

"Yo pienso que en el fútbol hay entrenadores que no son genios tácticamente, pero que tienen el manejo de grupo y hablan bien, que te saben hablar, te saben llegar. Son como un padre para ti, y eso tú lo valoras más que cualquier otra cosa. Y si te cuidan y te protegen, tú vas a dar todo por ellos", sostuvo James.

Vea también: James Rodríguez reveló la verdadera razón por la que decidió jugar en Catar

Respecto a Ancelotti, James resaltó que "Carlo no es una persona que te diga ‘te va a atacar por este lado o tienes que estar atento aquí’. Él te pregunta más cómo te fue ayer, cómo está la familia. Es un padre, entonces para un jugador con mucho nivel va a darse cuenta de que es bueno. Mira todo lo que ha ganado".

Por otro lado, respecto a Zinedine Zidane, James indico que con el francés "siempre jugué".

"Él tenía sus 11, pero con él siempre jugué (...) Con Benítez pasó otra cosa en el Everton, que desde el primer día me dijo 'vete'. 'Ya tienes 30 años y yo quiero jugadores jóvenes, con más energía'. Yo no me iba a poner a pelear con él", puntualizó.