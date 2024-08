James Rodríguez podría debutar contra una de sus 'víctimas favoritas': ilusión en Rayo

El próximo sábado 31 de agosto, Rayo Vallecano visitará a Espanyol para disputar un partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga 2024/25. James Rodríguez tendrá la oportunidad de sumar sus primeros minutos con la camiseta 'franjirroja'. El volante cucuteño, de 33 años, tiene un estupendo historial enfrentando a los 'pericos'.

Rodríguez Rubio no pudo ser tenido en cuenta por Iñigo Pérez para el compromiso contra el Barcelona. El nortesantandereano no llegó con el ritmo suficiente para estar en dicha convocatoria. Eso sí, asistió al palco presidencial del Estadio de Vallecas y recibió una calorosa bienvenida por parte de su afición. Rayo abrió el marcador; no obstante, los 'blaugranas' remontaron con goles de Pedri y Dani Olmo.

Pues bien, después de esa derrota Pérez podrá incluir Rodríguez en su plantilla para su visita en el RCDE Stadium. El exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich ha enfrentado en cuatro oportunidades al Espanyol y siempre celebró.

James Rodríguez y su historial contra Espanyol

Durante su etapa en el cuadro 'merengue', su exequipo enfrentó en ocho oportunidades al cuadro catalán y siempre ganó. Rodríguez vio acción en cuatro compromisos, en dos ocasiones se quedó en el banquillo; mientras que en las restantes no fue convocado por lesión.

Su primer duelo contra los 'blanquiazules' se dio el 10 de enero de 2015. Al minuto 10', el 'cafetero' abrió el marcador luego de aprovechar una asistencia de Cristiano Ronaldo. Los comandados por Carlo Ancelotti terminaron imponiéndose por 3-0 con goles de Gareth Bale y Nacho.

En la fecha 37 de dicha liga se reencontraron en Cornellá. Los 'merengues' ganaron por 1-4 y Rodríguez asistió a 'CR7' en el último gol para que el portugués lograra su triplete.

El 31 de enero de 2016, Rodríguez tuvo un partido notable en el Santiago Bernabéu. Al 7', asistió a Karim Benzema para festejar el primero de los seis goles de la tarde en Madrid. Nueve minutos después, aprovechó un pase de Luka Modric y venció el arco custodiado por Giedrius Arlauskis para establecer el 3-0 parcial. Los de Zinédine Zidane terminaron ganando por 6-0.

El 18 de septiembre de 2016 se vieron las caras por última vez. Al 45+2', Rodríguez abrió la cuenta luego de una habilitación de Toni Kroos. Benzema anotó el segundo gol y Real Madrid sumó 'de a tres' en el Stage Front Stadium.

James Rodríguez y sus 'víctimas favoritas'