James Rodríguez recibió un fuerte 'portazo' por parte de São Paulo: “No supo adaptarse”

La situación de James Rodríguez parece estar cada vez más complicada en Brasil, pues luego de que el colombiano no viajara al juego de la Supercopa con São Paulo, se ha generado un fuerte rumor que el cucuteño tendría una inminente salida del cuadro paulista, teniendo en cuenta la poca continuidad que ha tenido el volante en este inicio de la liga de Brasil.

Los rumores han ido creciendo tras las declaraciones de Carlos Belmonte, gerente deportivo club, quien aseguró que el colombiano se ha entrenado con normalidad con el equipo, pero que, lastimosamente, no se ha acoplado al ritmo de juego del fútbol de Brasil y por tal motivo ha estado ausente en los últimos compromisos.

James Rodríguez recibió ‘portazo’ de São Paulo

“Lo tomamos con total naturalidad. James no ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra estantería. Como no juega, no está satisfecho”, aseguró el dirigente en conversaciones con el diario Globo.

Además, el dirigente dejó la puerta abierta para que James Rodríguez pueda salir del club antes de lo estipulado, pues en la actualidad, el jugador de la Selección Colombia tendría una oferta del Besiktas de Turquía, quien al parecer estaría dispuesto a realizar un esfuerzo económico para quedarse con los servicios del volante.

“Me alegro por los que vinieron, no puedo pensar en los que no vinieron. Los que estuvieron aquí ganaron, están contentos. James también es un buen tipo. Solo mantén la calma, ten una conversación. Si no funciona, en algún momento se irá. Ya nos ha ayudado mucho, incluso sin jugar. Él y Lucas afectaron la autoestima de los fanáticos. Ambos fueron importantes”, añadió el gerente deportivo.

James Rodríguez tendría reunión con São Paulo para definir su futuro

Según informó André Hernán, reconocido periodista brasileño, el futuro de James Rodríguez podría ser incierto, puesto que, durante esta semana, el volante tendrá una reunión con las directivas del club para hablar su continuidad en São Paulo, dejando abierta la posibilidad de que pueda salir de Brasil antes de lo estipulado.

“São Paulo y James tendrán una conversación esta semana para definir el futuro (…) Se discutirá la posibilidad de una rescisión amistosa y la continuidad en el club. El colombiano no viajó con el grupo a Belo Horizonte, donde São Paulo ganó la Supercopa de Brasil”, aseguró el periodista en mención sobre el futuro del jugador colombino.

