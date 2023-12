¡Una millonada! Revelan el salario que ganará James Rodríguez en Sao Paulo en 2024

En los últimos días se han dado a conocer muchas situaciones que ponen en duda la continuidad de James Rodríguez en Sao Paulo. A pesar de toda la expectativa que generó su fichaje al inicio, el colombiano no ha podido demostrar al 100 % toda su enorme calidad.

Las lesiones y la falta de oportunidades que le ha dado Dorival Junior argumentando que necesita más tiempo para adaptarse al estilo de juego del equipo han provocado que tanto James como el club se replanteen si es viable un 2024 juntos. De hecho, el colombiano declaró hace unos días no tener certeza si seguirá o no en el 'tricolor paulista' a pesar de que todavía tiene contrato.

"Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo. Si quedarse o no", reveló en una transmisión en vivo.

El salario de James Rodríguez en Sao Paulo aumentaría en 2024

Sumado a lo deportivo, en Sao Paulo tienen otro motivo como para pensar en 'partir cobijas' con James Rodríguez, y es su alto salario. En julio, ambas partes firmaron un contrato hasta mediados de 2025, y como es de suponer, el sueldo del jugador es uno de los más altos del Brasileirao, pero teniendo en cuenta las dificultades económicas por las que atraviesa, Sao Paulo llegó a un acuerdo para facilitar las cosas.

De acuerdo al periodista brasileño Jorge Nicola, James y el club acordaron un salario por estos primeros seis meses y luego un aumento automático a partir de enero que corresponde al salario fijo que recibiría el volante de ahí en adelante.

"El salario de James cuesta 700 mil reales por mes (un poco más de 570 millones de pesos) que le quedan netos al jugador". En realidad, Sao Paulo desembolsa $1'000.000 de reales mensuales, pero 300.000 se van en impuestos y 700.000 son los que entran a la cuenta bancaria de Rodríguez.

¿El nuevo salario de James, un problema para continuar en Sao Paulo?

Sin embargo, en el contrato quedó firmado que ese valor aumentaría a partir de enero a 1'500.000 de reales mensuales como salario base, de los cuales 1'000.000 (poco más de 816 millones de pesos) le entraría directamente al jugador.

"A partir de 2024 ese costo traspasa los 1.5 millones de reales mensuales", indicó Jorge Nicola, quien también afirmó que Sao Paulo no pasa por un momento fácil a nivel financiero, por lo que ese alto salario que percibe James Rodríguez sería otro de los motivos para buscarle una salida, ya sea por un acuerdo para rescindir el contrato o por una transferencia definitiva a otro club.

