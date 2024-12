James Rodríguez y una noticia urgente, luego de su ausencia en Rayo vs. Real Madrid

El sábado pasado, Rayo Vallecano recibió al Real Madrid para disputar un duelo correspondiente a la fecha 17 de LaLiga 2024/25. Este cruce había generado bastante expectativa pues era el reencuentro de James Rodríguez con la 'Casa Blanca'. Sin embargo, y para sorpresa de todos, el volante cucuteño no fue convocado por Iñigo Pérez.

Rodríguez Rubio, quien venía de quedarse en el banco de suplentes en los últimos tres partidos (vs. Sevilla, Athletic Club y Valencia), no ha tenido un comienzo positivo en el cuadro madrileño. El 'MVP' de la última edición de la Copa América llegó al 'franjirrojo' el pasado 26 de agosto, y desde ese día, acumula escasos 205' minutos repartidos en siete partidos (una asistencia).

Pérez fue cuestionado por la ausencia del capitán de la Selección Colombia y su enigmática respuesta generó más dudas. "Es un tema del que no estoy capacitado para responder. Me sabe fatal no poderos contar, pero no depende de mí y ahora no puedo explicar más a la gente. Él tiene un comportamiento muy bueno", señaló el estratega español, de 36 años, en la previa de 'Movistar'.

Pues bien, después del empate 3-3 se llevó a cabo una práctica y el '10' entrenó con normalidad.

James Rodríguez entrenó con normalidad tras Rayo vs. Real Madrid

"James Rodríguez entrena con normalidad en la Ciudad Deportiva del Rayo. Tras caerse de la convocatoria para el partido ante el Real Madrid y las misteriosas respuestas de Íñigo Pérez y Raúl Martín Presa sobre su ausencia, el colombiano reaparece con normalidad", así lo informó Natalia Torrente, redactora en Relevo, en su cuenta de 'X'.

¿Cuándo vuelve a jugar el Rayo Vallecano, de James Rodríguez?

El próximo miércoles 18 de diciembre, Rayo Vallecano visitará a Villarreal para ponerse al día en el calendario. Recordemos que dicho compromiso era válido por la fecha 12 de LaLiga 2024/25 pero tuvo que ser postergado por los desastres que ocasionó la DANA. A las 3:30 p. m. rodará el balón en el Estadio de la Cerámica.