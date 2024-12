"Ni puedo, ni debo decirlo": James Rodríguez y la incógnita por su ausencia contra Real Madrid

Este sábado 14 de diciembre, Rayo Vallecano recibió a Real Madrid para disputar un duelo correspondiente a la 17 fecha de LaLiga 2024/25. La previa del compromiso estuvo plagada de polémica, pues Iñigo Pérez no convocó a James Rodríguez para el duelo contra los 'merengues'. El entrenador del 'rayito' habló sobre la ausencia del capitán de la Selección Colombia.

Antes del partido, Rodríguez y Pérez intercambiaron 'pullas' en diferentes micrófonos. El volante cucuteño expresó su deseo de tener más rodaje en el Rayo; mientras que el exjugador de Athletic Club señaló que la 'tricolor' juega alrededor del '10'. Pues bien, en redes sociales circuló la convocatoria del 'matagigantes' y el nombre del goleador del Mundial de Brasil 2014 no apareció.

Los amantes del balompié estaban ilusionado con ver el reencuentro entre Rodríguez y la 'Casa Blanca', club en el cual conquistó nueve títulos y supo disputar 125 partidos (37 goles y 42 asistencias). El 'MVP' de la última edición de la Copa América señaló que tenía la intención de cambiar camisetas con Luka Modric o Lucas Vásquez.

Desafortunadamente, el 'cafetero' no verá acción contra el equipo de Carlo Ancelotti. Ya serán cuatro partidos consecutivos ligueros en los cuales Rodríguez se queda en el banco de suplentes. Recordemos que se quedó en el banco de suplentes contra Alavés, Sevilla y Valencia.

Iñigo Pérez sobre la 'baja' de James Rodríguez

"Es un tema del que no estoy capacitado para responder. Me sabe fatal no poderos contar, pero no depende de mí y ahora no puedo explicar más a la gente. Él tiene un comportamiento muy bueno", señaló el estratega español, de 36 años, en la previa de 'Movistar'.

Presidente de Rayo Vallecano habló de la ausencia de James Rodríguez

"No debemos hablar de ese tema. Ni puedo ni debo decirlo. James es un fichaje del club. Todos los jugadores los firmo yo, pero están consensuados con la dirección deportiva y el entrenador. Todos queremos ver al mejor James, pero sobre todo ver al Rayo ganar", declaró Raúl Martín Presa, máximo dirigente de la escuadra 'franjirroja'.