Dimayor tomó decisión DEFINITIVA con los puntos que le demandaron a América de Cali: ¿cuál fue?

América de Cali es el actual líder de la Liga BetPlay 2026 II tras sumar puntaje perfecto en sus primeros cuatro partidos.

En la primera fecha, en El Campín, los escarlatas vencieron 0-2 a Internacional de Bogotá con goles de Tilman Palacios (52') y Yeison Guzmán (62').

Además, en su segunda salida, golearon 7-0 a Boyacá Chicó en el estadio Pascual Guerrero.

Sin embargo, tanto Internacional como Chicó demandaron los partidos ante la Dimayor reclamando que se habría presentado una mala inscripción de Yhormar Hurtado, el refuerzo americano, por haber jugado en tres equipos en un mismo año.

No obstante, el 'diablo rojo' se defendió explicando que ya se habría presentado un antecedente con Luis 'Chino' Sandoval y, tras analizar los argumentos de las partes involucradas, la Dimayor emitió una decisión definitiva.

América de Cali conservará sus puntos en la Liga BetPlay 2026 II: Dimayor resolvió el caso Yhormar Hurtado

Mediante un comunicado oficial, América de Cali aclaró que no perderá sus puntos y que Yhormar Hurtado podrá jugar sin problema.

"El Comité Disciplinario de la Dimayor resolvió desestimar las denuncias presentadas por los clubes IDBDC Albinegro S.A. y Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club en contra de América de Cali, relacionadas con el partido correspondiente a la primera y segunda fecha de la Liga BetPlay Dimayor II-2026, disputados el pasado 26 de julio y 2 de agosto, respectivamente", se comenzó detallando.

"En su decisión, el Comité Disciplinario accedió a los argumentos presentados por nuestro equipo jurídico y declaró que América de Cali no incurrió en las infracciones señaladas en el artículo 83, literales B y D, del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol. Asimismo, determinó que el jugador Yhormar David Hurtado Torres se encuentra debidamente habilitado para actuar en la Liga BetPlay Dimayor II-2026", se añadió.

El comunicado completo del 'escarlata' se puede leer a continuación:

América de Cali derrotó a Atlético Nacional en la fecha 4

El pasado domingo 9 de agosto, América de Cali se cruzó con el equipo 'verdolaga' en el estadio Pascual Guerrero y lo venció 1-0.

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Yeison Guzmán, en el minuto 46, corrió a la espalda de la defensa, quedó mano a mano con Franco Armani y festejó la única anotación del partido.

Es así como los dirigidos por David González tienen 12 puntos y una diferencia de gol de +11, mientras que Atlético Nacional, que tan solo ha jugado dos partidos, está en la doceava posición con tres unidades.