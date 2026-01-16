Jhon Jader Durán y una nueva polémica: sanción millonaria en Turquía

El nombre de Jhon Jader Durán vuelve a estar en el centro de la conversación, esta vez lejos de lo estrictamente deportivo. El delantero colombiano, reconocido por su talento, intensidad y carácter dentro del campo, sumó una nueva polémica a su carrera tras recibir una sanción económica por parte de las autoridades del fútbol turco, luego de sus celebraciones en redes sociales tras un título reciente.

La noticia fue confirmada en las últimas horas por el Comité Disciplinario de la Federación Turca de Fútbol, organismo que determinó castigar al atacante por considerar que sus publicaciones vulneraron las normas de comportamiento establecidas en el reglamento vigente. Aunque la sanción no afecta su participación deportiva, sí deja un nuevo antecedente disciplinario en la trayectoria del jugador.

El motivo de la sanción y el respaldo reglamentario

De acuerdo con la comunicación oficial, Durán fue sancionado bajo el Artículo 36 del Reglamento Disciplinario del Fútbol de Turquía, el cual contempla castigos por acciones antideportivas, incluidas aquellas que se realizan fuera del terreno de juego y a través de plataformas digitales. En este caso, las publicaciones del colombiano, realizadas tras coronarse campeón de la Supercopa de Turquía frente a Galatasaray, fueron catalogadas como festejos excesivos que iban en contra del espíritu deportivo.

Como consecuencia, el delantero recibió una multa de 400.000 liras turcas, cifra que equivale aproximadamente a 9.300 dólares, es decir, poco más de 34 millones de pesos colombianos. Desde el Comité Disciplinario aclararon que la sanción es exclusivamente económica y no conlleva suspensión de partidos ni restricciones deportivas adicionales, lo que le permitirá seguir compitiendo con normalidad.

Reacciones y un nuevo foco sobre su comportamiento

Si bien el castigo no tiene impacto directo en lo futbolístico, el episodio vuelve a poner el foco sobre el comportamiento extradeportivo de Jhon Jader Durán, un aspecto que ha generado opiniones divididas a lo largo de su carrera. Mientras algunos destacan su personalidad fuerte y su forma apasionada de vivir el fútbol, otros consideran que este tipo de situaciones pueden afectar su imagen y distraer la atención de su rendimiento en la cancha.

Por ahora, el atacante colombiano no se ha pronunciado públicamente sobre la sanción. Sin embargo, el caso deja un mensaje claro desde las autoridades del fútbol turco: las redes sociales también hacen parte del entorno profesional del jugador y están sujetas a normas disciplinarias. Para Durán, el reto no solo seguirá siendo responder con goles y buenas actuaciones, sino también manejar con mayor cautela su exposición fuera del campo.