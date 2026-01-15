Así fue la presentación de Luis Muriel en el Metropolitano: jugará con la #10 de Junior

La noche en el Estadio Metropolitano tuvo un momento especial que quedará en la memoria de la afición. Luis Fernando Muriel fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Junior de Barranquilla, sellando su regreso al fútbol colombiano después de 16 años.

El atacante, que reforzará al club para la Copa Libertadores 2026, vestirá la camiseta número 10 del Tiburón.

El regreso de Muriel al equipo de sus amores se dio en un escenario simbólico y ante su gente, en un acto cargado de emoción y expectativa por lo que viene para el delantero.

Un regreso esperado en el Metropolitano

La presentación se realizó este jueves, durante el entretiempo del partido de ida de la Superliga de Colombia frente a Independiente Santa Fe.

Aunque inicialmente se había contemplado hacerlo antes del inicio del juego, la decisión cambió debido al bajo número de hinchas en las tribunas al comienzo del encuentro, según reportes de periodistas locales.

Fue entonces cuando, al regresar los equipos al camerino, Muriel saltó al campo acompañado de su familia. En medio de aplausos y cánticos, se enfundó la #10 y saludó a la afición rojiblanca, que celebró el regreso de uno de los delanteros más destacados del país en los últimos años.

“Se me está cumpliendo el sueño”: Luis Muriel

Con el micrófono en mano y visiblemente emocionado, Muriel entregó sus primeras palabras como jugador de Junior, dejando claro el significado de este paso en su carrera.