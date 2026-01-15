La FIFA se sorprende por el partido de Colombia que rompe récords: superó a la final del Mundo

La Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, empieza a vivirse con intensidad mucho antes del pitazo inicial. En las últimas horas, la FIFA cerró oficialmente el periodo de solicitudes de boletas y los datos entregados por el máximo ente del fútbol mundial dejaron cifras realmente impactantes. Entre ellas, sobresale con fuerza la pasión de los hinchas colombianos, que se volcaron masivamente a intentar asegurar su lugar en el torneo más importante del planeta.

Según informó la FIFA, más de 500 millones de solicitudes fueron registradas durante esta fase inicial, un número que refleja la magnitud del evento y la expectativa global que despierta el Mundial 2026. El próximo 5 de febrero se conocerán los aficionados seleccionados en el sorteo, quienes tendrán la posibilidad de avanzar al proceso de compra de entradas para los distintos partidos del campeonato.

Colombia, protagonista inesperado en la fiebre mundialista

Uno de los datos más llamativos revelados por la FIFA tiene a Colombia como protagonista absoluto. De acuerdo con el comunicado oficial, el partido que más solicitudes recibió en todo el Mundial fue el Colombia vs. Portugal, correspondiente a la fase de grupos y programado para el 27 de junio en Miami. El registro es tan sorprendente que este encuentro superó en demanda tanto al partido inaugural como a la gran final del torneo.

“El partido más demandado de esta fase de venta fue el Colombia-Portugal que se celebrará el 27 de junio en Miami, seguido del México-República de Corea del 18 de junio en Guadalajara; la final, que se disputará en Nueva York Nueva Jersey el 19 de julio; el partido inaugural, que enfrenta a México y Sudáfrica se jugará en Ciudad de México el 11 de junio; y, en el quinto puesto, la eliminatoria de dieciseisavos de final del 2 de julio en Toronto”, informó la FIFA.

Este fenómeno confirma el enorme atractivo que genera la selección Colombia a nivel internacional, así como el interés de los aficionados por ver un duelo de alto calibre frente a una potencia europea como Portugal.

La ilusión cafetera también se refleja a nivel global

Además del impacto de un solo partido, la FIFA dio a conocer el listado de países que más solicitudes realizaron durante esta fase de venta. En ese ranking, Colombia aparece dentro del top-10 mundial, una señal clara del entusiasmo y la ilusión que rodea al combinado nacional de cara a la Copa del Mundo.

La lista es encabezada por Estados Unidos, México y Canadá, países anfitriones, seguidos por potencias tradicionales del fútbol como Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal y Argentina. La presencia de Colombia en ese selecto grupo refleja el deseo de miles de hinchas cafeteros de acompañar a su selección y ser parte de una cita histórica.

Con estos números, el Mundial 2026 ya marca récords incluso antes de comenzar. Para Colombia, el mensaje es contundente: la ilusión está intacta y el respaldo de su gente promete hacerse sentir en cada estadio.