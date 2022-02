La vida de Jorge Carrascal en medio de la guerra Rusia-Ucrania: “Estamos a la expectativa”

La decisión de Vladimir Putin de autorizar una operación militar de Rusia en Ucrania es la mayor acción bélica desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y por eso sus repercusiones no han sido ajenas al deporte. Una de ellas llegó desde Argentina, en donde indicaban la posibilidad del prematuro regreso de Jorge Carrascal, reciente fichaje del CSKA Moscú, a River Plate debido a este conflicto.

El talentoso jugador colombiano, quien llegó al fútbol argentino en enero de 2019, fue transferido al club ruso a préstamo hasta junio de este año a cambio de 300 mil euros y con una opción de compra que será obligatoria si se cumplen ciertos objetivos, como el de jugar el 50% de partidos en lo que resta de la temporada.

Dadas estás condiciones, la prensa argentina aseguró que Pablo Boselli, representante del jugador, contemplaba la posibilidad de rescindir el contrato del cartagenero con CSKA Moscú dado el conflicto de Rusia con Ucrania y regresar así al equipo de la banda cruzada, dueño de su pase. Sin embargo, fue el propio agente el que desmintió después esta información y señaló: "Carrascal no evalúa la chance de dejar Rusia para volver a River".

¿Cómo es la vida de Jorge Carrascal en medio de la guerra Rusia-Ucrania?

Por esta razón, NoticiasRCN.com contactó a Jorge Carrascal padre, quien confirmó lo dicho por el representante de su hijo y señaló además que hasta el momento su familia se encuentra tranquila, pero a la expectativa de lo que pueda trascender en medio del ataque de Rusia a Ucrania.

“Hablo todos los días con él, pero la charla de hoy fue diferente. Me dijo que están preguntándole al club qué medidas van a tomar, pero que hasta ahora todo está muy tranquilo ya que se encuentran haciendo pretemporada en Turquía, lejos del conflicto. Así que por el momento las cosas van marchando bien, afortunadamente. Nosotros nos preocupamos por la parte humana, le preguntamos cómo lo tratan y cómo se ha sentido; y eso hasta ahora ha sido más que positivo”, aseveró.

Sin embargo, la alerta se mantiene en la familia Carrascal y especialmente en el futbolista cartagenero. “Está a la expectativa de lo que pueda llegar a suceder. Ojalá no pase a mayores. Nosotros estamos preocupados, pero al menos tenemos la seguridad de que él en estos momentos no está allá. Si se llegan a presentar situaciones extremas, pues ya habrá que mirar qué medidas se toman para que mi hijo no se vea inmerso en ningún escenario de guerra. Debemos estar atentos”.

Jorge Carrascal, el futbolista

Ya en la parte deportiva, el padre del exjugador de Millonarios aseguró que realmente su hijo más allá de no ser ajeno a lo que sucede en el mundo entero y en especial a lo que pueda llegar a acontecer en su futuro hogar, en estos está enfocado en su carrera y en este nuevo reto que le llegó de volver a jugar en el fútbol europeo.

“Lo veo y lo oigo contento. Con ganas de mejorar en todos los aspectos día a día. De seguir creciendo como profesional. De mejorar económica y deportivamente. De tener más minutos. Su pasión es jugar y está en ese proceso de crecimiento. Era una oportunidad que le tocaba aprovechar”, señaló.

¿Volverá a River Plate?

Tanto Jorge Carrascal padre como Jorge Carrascal hijo no ocultan su amor por el equipo de Marcelo Gallardo. “Mi familia y él estamos muy agradecidos con River y Argentina. Nos enseñaron muchas cosas desde el aspecto formativo, creo que fue un gran aprendizaje que le servirá para triunfar en cualquier parte del mundo. Él lo dijo, algún día va a regresar, pero ahora hay unos compromisos que debe cumplir y no ha contemplado la idea de volver en este mismo instante”.

Y así es, el propio futbolista colombiano dijo antes de abandonar Argentina que "puede ser un hasta luego, le cogí mucho cariño al club, a la gente y ojalá en algún momento pueda regresar. Al hincha de River le mando un saludo muy especial, que los quiero mucho y los voy a extrañar, muchas gracias por todo el cariño que me demostraron".

JUAN CAMILO ROMERO G.