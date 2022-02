“No a la guerra en Ucrania”: mensaje de Malinovskiy para el gobierno de Rusia

Para nadie es un secreto que luego de darse a conocer la invasión de Rusia a Ucrania el jueves en la madrugada, los diferentes deportistas tanto de Ucrania como de Rusia, mostraron su preocupación por los bombardeos que se llevan presentando en las diferentes ciudades del país ucraniano.

Uno de los primeros deportistas en manifestarse sobre la situación fue el futbolista Ruslan Malinovskiy, compañero de los colombianos Duvan Zapata y Luis Muriel en el Atalanta, que en horas de la mañana previo al juego de la Europa League, pidió ayuda por su país, agregando en sus redes sociales un enlace en donde las personas pueden ayudar a la gente que se encuentra bajo la invasión rusa en Kiev y en la gran mayoría de ese país.

Ya durante el juego que disputó el Atalanta frente al Olympiacos por los octavos de final de la Europa League, donde el equipo italiano selló su tiquete a cuartos con una victoria 3 goles a 0, el jugador ucraniano logró anotar en doble oportunidad y en la celebración de su primer gol, mandó un mensaje contundente al gobierno ruso.

Fue en el minuto 66, donde el ucraniano disparó de media distancia y logró vencer la portería del guardameta Tomáš Vaclík, durante la celebración el delantero levantó su camiseta, mostrando frente a las cámaras un mensaje sobre la situación que está viviendo su país.

“Sin guerra en Ucrania”, el mensaje del capitán de la selección de Ucrania.

"No a la guerra": el delantero ruso del Dinamo de Moscú Fedor Smolov expresó este jueves en Instagram su oposición a la invasión de Ucrania por el ejército ruso, convirtiéndose en el primer jugador internacional de la 'Sbornaïa' en hacerlo.

Su escueto mensaje, 'No a la guerra', junto a un fondo negro, está acompañado de una bandera ucraniana y de un corazón partido en dos.

De igual forma antes de iniciar el partido entre Napoli y Barcelona por la Europa League, ambos equipos mostraron una pancarta que decía “Stop war”, manifestándose sobre la situación que vive los países en conflicto.

Barcelona and Napoli players displayed a banner that read 'STOP WAR' before their Europa League match. pic.twitter.com/TCYWiPLbij