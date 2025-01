"Se magnificó muchísimo": Jorge Luis Pinto tildó de exagerados a Millonarios e Iván Arboleda

El pasado viernes, ocurrió un hecho lamentable en Santa Marta luego de que el bus de Millonarios fuera atacado con piedras en las inmediaciones del Sierra Nevada. El partido no se pudo llevar a cabo y será reprogramado por Dimayor. Pues bien, Jorge Luis Pinto, entrenador del 'grande matecaña', habló de lo ocurrido y desató una gran polémica.

El plantel comandado por David González vivió momentos de tensión, luego de que unos agresores lanzarán todo tipo de objetos contra los ventanales del vehículo. Iván Arboleda se llevó la peor parte, pues "presentó un trauma contundente en su cuello y tórax, por lo cual se realizaron estudios radiológicos en estas zonas. Igualmente varias esquirlas de los vidrios rotos afectaron sus ojos, lo que obligó a una valoración oftalmológica", así lo informó el club.

Pues bien, para el exDT de la Selección de Costa Rica las heridas no habrían sido lo suficientemente graves y el partido se habría tenido que jugar el sábado.

¿Qué dijo Jorge Luis Pinto sobre la lesión de Iván Arboleda?

"Nosotros sabemos lo que pasó. Se ha magnificado muchísimo esto. Yo tengo los exámenes oficiales del médico que examinó al arquero. Los tengo yo porque los pedí personalmente. Habríamos podido jugar, reconociendo que fue un error de nuestra afición. El partido se pudo haber jugado el sábado", señaló el estratega santandereano, en una conversación con el 'VBAR'.

Además, Pinto señaló que las inmediaciones del Sierra Nevada son peligrosas y le hizo una petición a Dimayor. "La zona del estadio es muy sola y muy oscura; eso permite para muchas cosas. Es un mensaje indirecto para la Dimayor, para que no pongas partidos por la noche acá porque yo sé lo complejo que es. Salgo 'volado' después de los entrenamientos", concluyó.

Iván Arboleda se defendió de las acusaciones de Jorge Luis Pinto

"Yo siento el impacto de la piedra, tengo la marca en el pecho y me cayeron esquirlas en mi ojo. No me parece que diga (Pinto) que estamos exagerando", señaló el arquero con pasado en Rayo Vallecano en conversación con el mismo medio de comunicación.