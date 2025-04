Carlos Antonio Vélez no cree en el ranking Fifa: Colombia ocupa la casilla 14

El empate de la selección Colombia frente a Paraguay en la última fecha de las eliminatorias que se disputó en marzo sigue dando qué hablar, pues indudablemente generó muchas reacciones debido a que el combinado tricolor ganaba tranquilamente 2-0 sobre los 15’ minutos de partido y terminó igualando, un resultado que dejó a la tricolor en los últimos puestos de clasificación rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026.

Uno de los principales analistas que más se ha pronunciado respecto a este empate 2-2 de Colombia ha sido Carlos Antonio Vélez, quien se mostró muy descontento con la actuación de Néstor Lorenzo en el banquillo y sus decisiones dentro de la cancha.

El analista del Canal RCN señaló que “Colombia no tiene técnico”, después de lo que fue el empate en esta jornada eliminatoria y en las últimas horas volvió a pronunciarse pero sobre lo que fue la actualización del ranking Fifa.

Hubo ‘pataleta’ en el camerino de Colombia

En medio de su programa ‘Palabras Mayores’, el analista habló respecto a lo que fue la actualización del ranking Fifa, en el cual Colombi ocupa la catorceava casilla.

“Ya vamos en el puesto 14 del ranking Fifa, pero eso siempre me ha sabido a poco, porque como no sé cómo lo hacen. Antes era peor, porque antes hacían partidos contra cualquier selección con tan de sumar puntos y hábilmente quedar entre las mejores selecciones”, dijo inicialmente.

“Los nueve primeros son los que van a conseguir el espacio como cabezas de serie en el Mundial. Porque el resto son los locales”.

“Al Mundial vamos a ir, no tengan dudas. Necesitamos cuatro punticos, necesito a creer que no podamos ganarle a Bolivia y a Perú en Barranquilla. El problema no es ese, el problema es que tenemos que hacer equipo para el Mundial”, sentenció.

De igual manera, el reconocido comunicador reveló algunos detalles de lo que fue el vestuario de Colombia en el entretiempo del partido frente a Paraguay. Para ver las declaraciones ingrese a este link.