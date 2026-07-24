Ídolo de River Plate lanzó dura crítica a Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero volvió a quedar en el centro de la polémica en River Plate. Esta vez, el histórico Leonardo Astrada criticó al colombiano por no presentarse a los entrenamientos en la fecha acordada y aseguró que "dejó de ser profesional".

Las declaraciones llegan en medio de la incertidumbre sobre el futuro del volante, quien mantiene una relación distante con el técnico Eduardo 'Chacho' Coudet.

¿Qué dijo Leonardo Astrada sobre Juan Fernando Quintero?

La ausencia de Juan Fernando Quintero en el regreso a los entrenamientos de River Plate sigue generando reacciones en Argentina.

Uno de los que habló con dureza fue Leonardo 'el Negro' Astrada, referente histórico del club y campeón de la Copa Libertadores con el equipo de Núñez.

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Durante el programa ESPN F90, Astrada cuestionó la decisión del colombiano de no presentarse el pasado 23 de julio, fecha que, según el propio Coudet, había sido pactada antes de que el jugador viajara al Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Juanfer dejó de ser profesional porque se tendría que haber presentado. Corresponde presentarse y entrenar con tus compañeros; después, la salida la pelea desde adentro, afirmó el exfutbolista.

Para Astrada, independientemente de las diferencias entre Quintero y el cuerpo técnico, el mediocampista debía cumplir con sus obligaciones mientras definía su situación contractual.

¿Por qué Juan Fernando Quintero no regresó a River Plate?

Según explicó Astrada, Quintero habría solicitado unos días adicionales por un asunto personal, pero criticó la forma en que manejó la situación.

El exentrenador aseguró que el colombiano se comunicó con el presidente del club para pedir una semana más de permiso, sin hacerlo directamente con Eduardo Coudet.

Por ahí es un tema familiar y le corresponde; en eso no me meto, pero llámalo al entrenador también, manifestó.

Astrada insistió en que la prioridad debía ser presentarse en el predio de Ezeiza junto al resto del plantel, dejando cualquier diferencia deportiva para resolverse posteriormente.

Después, si el Chacho lo quiere o no lo quiere, si lo va a poner o no lo va a poner, ya es un tema de ellos, pero uno tiene que ser profesional. Como dije aquella vez, después de que se perdió la final con Belgrano, que se fue cuatro días antes, y yo creía que todos tenían que poner la cara después de haber perdido la final con Belgrano; jugando un minuto o no jugando, todos tenían que estar ahí presentes y bancando el momento con la gente. Y ahí tampoco estuvo. Ahora llega tarde a la pretemporada o no viene a la pretemporada, dijo.

¿Qué otros cuestionamientos hizo Astrada a Juan Fernando Quintero?

Las críticas del ídolo de River no se limitaron al actual episodio. También recordó lo ocurrido meses atrás, tras la final perdida frente a Belgrano de Córdoba.

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Según Astrada, en aquella ocasión también esperaba que todos los futbolistas dieran la cara ante la afición, independientemente de los minutos que hubieran disputado.

¿Por qué no se presenta? A nosotros, como profesionales, nos corresponde cumplir. El resto de sus compañeros vienen, y Juanfer viene 10, 15 o 20 días más tarde. Cada uno hace lo que quiere, y no es así. Tenemos que ser profesionales, nos tenemos que hacer cargo de las situaciones, afirmó.

Mientras tanto, el futuro de Juan Fernando Quintero en River Plate sigue siendo incierto. Sus recientes declaraciones sobre la relación con Eduardo Coudet y las críticas de referentes históricos del club alimentan las versiones sobre una posible salida del equipo argentino.