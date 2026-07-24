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La niña Fabiana Blanco reconstruyó la tragedia y su rescate en Venezuela: “Se desplomó en 7 segundos”

La niña de la ‘sonrisa de esperanza’ vivía en un edificio de 10 pisos en Los Corales, La Guaira, y sobrevivió al doble terremoto. Se grabó con su celular cuando estaba atrapada.

Mañana Express

julio 24 de 2026
08:37 a. m.
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Una sonrisa de esperanza tras más de un día sepultada marcó la historia de Fabiana Blanco, la niña que se convirtió en símbolo de supervivencia y esperanza tras permanecer 32 horas atrapada bajo los escombros de un edificio de 10 pisos en Los Corales, en La Guaira, tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio.

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La imagen de su rescate, con una expresión de alegría al ver a los socorristas, quedó registrada como una de las fotografías más emblemáticas de la tragedia.

El terremoto fue demasiado rápido que ni dio tiempo de salir corriendo, ni de nada, porque el edificio se desplomó en menos de 7 segundos.

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Fabiana blanco reconstruyó cómo vivió el terremoto en Venezuela

Durante las horas de encierro en total oscuridad, Fabiana explicó que mantuvo la calma. "Siempre estuve tranquila, nunca me alteré. Y bueno, durante todas esas horas fue como un trance”.

Estaba diciendo: no, esto es un sueño, no es una realidad, porque no sabía cómo actuar (…) Por mi cabeza pasaban cosas. Decía que cómo estaban mis vecinos, mi familia, mi mamá, mis amigos, todos.

Después de ser localizada, Fabiana se mantuvo estable y en constante comunicación con los rescatistas para ser sacada de las placas de concreto en las que estaba atrapada.

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La icónica foto de Fabiana Blanco al ser rescatada de los escombros

El momento del rescate fue el resultado de intensas horas de trabajo por parte de los equipos de emergencia.

Esa sonrisa, esa foto, ese video sale de la esperanza y la fe que tuve durante ese tiempo (…) Fue porque por fin después de tantas horas vi rostros y personas que me estaban rescatando porque pensaba que estaba sola.

Tras ser extraída de los escombros, Fabiana fue trasladada directamente a una clínica en Caracas para evaluación médica. La niña sufrió algunas heridas y la fractura de un pie. Posteriormente, fue llevada a una guardería donde se reunió con su familia.

Un mes después del terremoto, Fabiana manifestó su dolor por la situación de La Guaira.

Veo La Guaira y es completamente diferente. Yo sé que no tengo la culpa de que esto haya pasado, pero ver La Guaira así toda destruida, colapsada, no verla como antes, rompe el corazón.

Desde entonces, Fabiana Blanco ha participado en actividades humanitarias para ayudar a otros sobrevivientes que se encuentran en refugios improvisados.

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