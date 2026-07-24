Estudio revela que el 70 % de las empresas en Colombia aún no está preparado para la inteligencia artificial

Las empresas colombianas quieren subirse a la ola de la inteligencia artificial, pero la mayoría aún no cuenta con las bases necesarias para aprovecharla.

Aunque cada vez son más comunes los proyectos de automatización, asistentes virtuales y herramientas de IA generativa, un reciente análisis de la firma colombiana Sinnetic advierte que todavía existen problemas en la calidad de los datos y en la capacidad de convertir esa tecnología en resultados concretos para el negocio.

Siete de cada diez empresas tienen baja madurez para implementar IA

De acuerdo con mediciones realizadas por Sinnetic entre 2023 y 2025 en diez compañías líderes de sectores como telecomunicaciones, salud, agroindustria, farmacéutico, consumo masivo y BPO, siete de cada diez organizaciones obtuvieron menos del 20 % en madurez analítica, mientras que solo una logró superar el 30 %.

RELACIONADO Inteligencia Artificial da el ganador del juego entre Argentina e Inglaterra a pocas horas del duelo

El estudio utilizó la metodología internacional Analytics Maturity Quotient (AMQ), que evalúa aspectos como la calidad de los datos, el liderazgo, la infraestructura tecnológica, las capacidades analíticas y la toma de decisiones basada en información.

Según la investigación, el principal obstáculo no es la falta de herramientas de inteligencia artificial, sino la ausencia de datos organizados, confiables e integrados.

"Las organizaciones se están lanzando a implementar IA seducidas por la tecnología, cuando la pregunta real es otra: ¿qué problema de negocio están tratando de resolver? La IA es un habilitador, no un fin", explicó María Elvira Restrepo, CEO de Sinnetic.

Los datos, el verdadero reto para aprovechar la inteligencia artificial

El informe también concluye que pertenecer a un sector intensivo en tecnología no garantiza una mayor preparación para adoptar inteligencia artificial. Incluso, algunas empresas agroindustriales registraron mejores niveles de madurez analítica que organizaciones del sector salud.

Para Sinnetic, la diferencia está en la capacidad de tratar los datos como un activo estratégico y no únicamente como información almacenada.

"Un modelo de inteligencia artificial es tan bueno como los datos que lo alimentan. Sin información confiable, integrada y con trazabilidad, la IA difícilmente genera ventajas competitivas sostenibles", agregó Restrepo.

La comparación con referentes internacionales evidencia el desafío. Mientras las compañías evaluadas en Colombia apenas rondan el 20 % de madurez analítica, estimaciones de la consultora Aryng sitúan a Netflix cerca del 60 %.

El estudio concluye que la transformación digital no comienza con la compra de nuevas tecnologías, sino con la construcción de una estrategia sólida de datos. Solo así las empresas podrán convertir la inteligencia artificial en una verdadera ventaja competitiva y no en una inversión con resultados limitados.