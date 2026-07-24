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Futbolista que disputó el Mundial 2026 habría dado positivo en cocaína días después del torneo

Futbolista que disputó el Mundial 2026 habría dado positivo en cocaína tras un control policial en Sídney. El jugador niega haber consumido drogas.

Futbolista australiano Volpato da positivo en cocaína tras el Mundial 2026
Foto: AFP - editada

AFP

Noticias RCN

julio 24 de 2026
08:46 a. m.
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El Mundial de 2026 terminó hace apenas unos días y uno de sus participantes ya protagoniza una polémica fuera de las canchas.

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El centrocampista australiano Cristian Volpato, quien disputó tres partidos con los Socceroos en la cita orbital, habría dado positivo en cocaína tras ser detenido por la policía en Sídney por un presunto caso de exceso de velocidad.

Cristian Volpato habría dado positivo en cocaína tras el Mundial 2026

De acuerdo con información divulgada por medios australianos, Volpato, de 22 años de edad y actual jugador del Sassuolo de la Serie A de Italia, fue interceptado por la policía de Nueva Gales del Sur en dos oportunidades durante la misma noche por conducir a una velocidad superior a la permitida.

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En el primer procedimiento, el volante superó sin inconvenientes la prueba de alcoholemia. Sin embargo, cerca de dos horas después volvió a ser detenido y fue sometido a un control antidrogas que, según las autoridades, arrojó un resultado positivo para cocaína.

La policía informó que se tomó una segunda muestra para realizar un análisis más detallado, por lo que el caso aún no está completamente cerrado. Mientras tanto, el futbolista recibió la suspensión de su permiso internacional de conducción por seis meses y quedó inhabilitado para conducir en Nueva Gales del Sur.

El jugador niega haber consumido sustancias ilegales

Aunque la policía no reveló oficialmente la identidad del conductor, distintos medios australianos señalaron que se trata de Cristian Volpato, quien recientemente representó a Australia en el Mundial 2026, luego de optar por defender a los Socceroos en lugar de la selección de Italia.

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Tony Basha, entrenador que acompañó la formación del mediocampista antes de su salto al fútbol europeo, aseguró al Sydney Morning Herald que el jugador rechaza las acusaciones.

"Afirma con insistencia que no la ha tocado (la cocaína)", manifestó el técnico. "Está conmocionado. Yo también, se trata de una acusación grave".

Por ahora, el caso permanece bajo investigación y se espera el resultado del segundo análisis para determinar si el presunto positivo queda confirmado o descartado.

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