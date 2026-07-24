El dinero que ganaría Santa Fe si vence a Caracas y clasifica a octavos de final de Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe quedó cerca de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 después de vencer 2-0 a Caracas FC en El Campín.

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La clasificación no solo representaría otro reto deportivo para el conjunto cardenal, sino también un ingreso para sus finanzas.

¿Cuánto dinero recibiría Santa Fe por avanzar a octavos de Sudamericana?

El equipo bogotano se impuso en la ida con goles de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez, resultado que le permite viajar con una ventaja de dos tantos al compromiso definitivo. La vuelta se disputará el jueves 30 de julio en Barquisimeto, Venezuela, desde las 7:30 p. m., hora colombiana.

En caso de conservar la diferencia y eliminar a Caracas, Santa Fe recibirá 600.000 dólares como premio por clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Esta cifra se sumará a los 500.000 dólares que ya aseguró por disputar el playoff.

Así, solamente por participar en esta eliminatoria y avanzar de ronda, el León acumularía 1,1 millones de dólares. Después de superar la llave, su siguiente rival sería River Plate de Argentina, que avanzó directamente como líder de su grupo.

El dinero que ha ganado Santa Fe internacionalmente en 2026

Aunque no logró avanzar a octavos de la Copa Libertadores, la participación continental ya le dejó una suma considerable. Santa Fe recibió cerca de tres millones de dólares por jugar la fase de grupos y agregó aproximadamente 680.000 dólares por mérito deportivo, gracias a las victorias obtenidas en su grupo.

A ese monto deben añadirse los 500.000 dólares correspondientes al playoff de la Sudamericana. En total, el club ha asegurado alrededor de 4,18 millones de dólares, equivalentes a más de 15.000 millones de pesos colombianos, dependiendo de la tasa de cambio.

Si concreta la clasificación ante Caracas, el acumulado internacional del año subiría a aproximadamente 4,78 millones de dólares. Además de aumentar sus ingresos, Santa Fe mantendría vivo el sueño de volver a destacarse en un torneo que conquistó en 2015.