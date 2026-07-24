¡La Bombonera lo gritó como un gol! Atajadón de Álvaro Montero en su debut con Boca

Álvaro Montero tuvo un estreno destacado con Boca Juniors frente a O'Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El arquero colombiano evitó un gol con una espectacular atajada y se ganó la ovación de La Bombonera.

El guardameta respondió cuando más lo necesitaba el equipo argentino, que terminó imponiéndose 1-0 y llegará con una ventaja corta al partido de vuelta en Chile.

¿Cómo fue la atajada de Álvaro Montero en su debut con Boca Juniors?

La primera gran intervención de Álvaro Montero con la camiseta de Boca Juniors llegó apenas a los 22 minutos del compromiso ante O'Higgins.

Después de un cobro de pelota quieta, Arnaldo Castillo ganó por arriba y dejó el balón servido para Martín Sarrafiore, quien sacó un potente remate desde el centro del área con destino de gol.

Montero reaccionó con reflejos, se lanzó sobre su costado y alcanzó a desviar el balón al tiro de esquina, evitando que el conjunto chileno abriera el marcador en La Bombonera.

La acción desató la reacción inmediata de los hinchas xeneizes, que reconocieron la intervención del colombiano con una ovación y fuertes aplausos, en una de las imágenes más comentadas del partido.

Además de la atajada, el arquero se mostró activo durante todo el encuentro, dando constantes indicaciones a la línea defensiva y transmitiendo seguridad en su primera presentación oficial con el club.

Álvaro Montero fue titular en Boca Juniors

El colombiano llegó recientemente al equipo argentino para cubrir una baja sensible en el arco tras la lesión de Agustín Marchesín.

Con ese panorama, el cuerpo técnico le dio la confianza para asumir la responsabilidad en un compromiso decisivo por la Copa Sudamericana, torneo en el que Boca busca avanzar a los octavos de final.

Lejos de sentir la presión del debut, Montero respondió con una actuación sólida y una jugada que terminó siendo determinante para mantener el arco en cero.

El cuadro 'xeneize' logró imponerse por la mínima diferencia (1-0), resultado que le permite viajar con una ventaja corta a Chile para disputar el encuentro de vuelta frente a O'Higgins, programado para el jueves 30 de julio a las 7:30 p. m.