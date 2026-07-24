No solo es alias Pocho: surge otro polémico caso por traslado de un cabecilla

La polémica por los traslados de cabecillas privados de la libertad ya no gira únicamente alrededor de alias Pocho. Durante una entrevista concedida a Noticias RCN, la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla aseguró que alias Lindolfo, otro de los cabecillas vinculados a las mesas de diálogo socio-jurídicas, también estaría intentando obtener un traslado de centro penitenciario.

La concejal explicó que la información proviene de una fuente en la Cárcel La Tramacúa y sostuvo que, aunque alias Lindolfo aparece relacionado con un traslado, físicamente aún no habría llegado a ese establecimiento penitenciario.

¿Qué se sabe del presunto traslado de alias Lindolfo?

De acuerdo con las declaraciones de Carrasquilla, alias Lindolfo buscaría ser trasladado a la ciudad de Valledupar. La concejal afirmó que la información recibida señala que el objetivo sería facilitar un eventual proceso relacionado con el cumplimiento de las tres quintas partes de la condena y así recuperar la libertad.

Durante la entrevista, la cabildante sostuvo que este no sería un caso aislado. Además de alias Pocho y alias Lindolfo, mencionó el caso de alias Saya, sobre quien aseguró haber presentado previamente una denuncia relacionada con un presunto traslado.

¿Qué relación tiene este caso con la controversia por alias Pocho?

Las declaraciones sobre alias Lindolfo surgieron durante una entrevista centrada en la investigación sobre alias Pocho, condenado a 36 años de prisión.

Ese caso volvió a generar cuestionamientos luego de conocerse la Resolución 5704, firmada el 22 de julio de 2026, en la que se ordenó su traslado desde la cárcel La Picota hacia La Dorada como un "estímulo por buena conducta", una justificación distinta a la explicación inicial de que el movimiento obedecía a razones de seguridad.

Al finalizar la entrevista, Claudia Carrasquilla anunció que radicará una denuncia contra el director nacional del Inpec, Daniel Gutiérrez, y contra el coronel Rolando Ramírez. Según manifestó, la acción judicial será por presuntos delitos de prevaricato por acción, acceso abusivo a sistemas informáticos y falsedad, al considerar que se habrían presentado irregularidades en los registros del caso de alias Pocho y en las decisiones relacionadas con los traslados.