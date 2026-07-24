Invima prohíbe la venta de dos cosméticos comercializados ilegalmente en redes sociales

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos emitió la alerta sanitaria 228-2026 para advertir sobre la comercialización de dos productos para el cuidado personal, los cuales no cuentan con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) exigida para su venta en Colombia.

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De acuerdo con la información oficial, estos productos son ofrecidos a través de redes sociales, específicamente en Instagram y Facebook en cuentas que superan los 20.000 seguidores entre ambas plataformas, lo que aumenta los riesgos por el alcance de clientes que tendrían.

¿Cuáles productos prohibió el Invima y por qué?

Se trata del 'Despigmentador Regener', un tónico promocionado para eliminar manchas en diferentes partes del cuerpo y un supuesto jabón orgánico de carbón activado que lo entregarían como regalo adicional.

FOTO: Invima

El Invima explicó que los productos no cuentan con el código de Notificación Sanitaria Obligatoria, requerido para su comercialización en el territorio nacional, razón por la cual su venta es ilegal.

La entidad señaló que los cosméticos sin esta autorización no ofrecen garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia, ni sobre el cumplimiento de los requisitos relacionados con su composición, origen, condiciones de fabricación, almacenamiento y control de calidad.

La autoridad sanitaria también advirtió que, al desconocerse la cadena de comercialización de estos productos, no existe trazabilidad sobre las condiciones en las que fueron almacenados o transportados, un aspecto que incrementa la incertidumbre sobre su estado y las condiciones en las que llegan a los consumidores.

¿Qué deben hacer quienes estén utilizando estos productos?

Como medida preventiva, el Invima recomendó no comprar productos que no cuenten con registro sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria, ya que pueden representar un riesgo para la salud. Asimismo, pidió a las personas que estén utilizando el Despigmentador Regener o el jabón de carbón, suspender de inmediato su uso.

Además, la entidad invitó a los consumidores a denunciar los lugares o personas que distribuyan o comercialicen estos productos a través de los canales habilitados por el Invima.

También recordó que cualquier ciudadano puede verificar si un cosmético cuenta con registro sanitario o NSO consultando los servicios en línea disponibles en la página oficial de la entidad.