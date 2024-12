Juan Guillermo Cuadrado brilló con magistral asistencia en Roma vs. Atalanta: video

Este lunes 2 de diciembre, Atalanta visitó a Roma para disputar un duelo correspondiente a la jornada 14 de la Serie A 2024/25. Los dirigidos por Gian Piero Gasperini lograron un estupendo triunfo (0-2) en el Estadio Olímpico de Roma, el cual les permitió prolongar su senda victoriosa y quedar a un punto de Napoli, el líder. Juan Guillermo Cuadrado se reportó con una magistral asistencia y demostró que está reencontrándose con su mejor versión.

Cuadrado, quien venía de ser titular contra Young Boys por la Champions League, entró al terreno de juego al minuto 54' en lugar de Matteo Ruggeri. Al 69', Marten de Roon abrió el marcador en la capital italiana y desató el desazón en el banquillo de Claudio Ranieri. Atalanta no desaceleró y fue en busca del segundo gol para la tranquilidad de Gasperini y compañía.

Al 89', el exjugador de Independiente Medellín ejecutó un brillante tiro de esquina. Nicolò Zaniolo, quien cumplió con la 'inexorable ley del ex', se le anticipó a Leandro Paredes y Gianluca Mancini para vencer el arco custodiado por Mile Svilar con un potente cabezazo. El experimentado futbolista nacido en Necoclí, de 36 años, venía de reportarse con un 'pasegol' en el duelo en el triunfo 1-3 contra Parma.

Vea la asistencia de Juan Guillermo Cuadrado en Roma vs. Atalanta: en video

Atalanta está imparable en la Serie A

Los actuales campeones de la Europa League están ilusionados con su primer título de Serie A. Los 'nerazzurri' han ganado sus últimos ocho partidos: 5-1 vs. Génova, 0-2 vs. Venezia, 6-1 vs. Hellas Verona, 2-0 vs. Monza, 0-3 vs. Napoli, 2-1 vs. Udinese, 1-3 vs. Parma y 0-2 vs. Roma. 25 goles a favor y cuatro en contra. El equipo que oficia de local en el Diego Armando Maradona solo le lleva un punto a Atalanta, que atraviesa un momento deportivo digno de enmarcar.

El próximo viernes 6 de diciembre, Atalanta recibirá al AC Milan para disputar un duelo válido por la fecha 15. El partido se jugará en el Gewiss Stadium y arrancará a las 2:45 p. m. (Colombia).