Cuadrado apagó las ilusiones de los hinchas del Medellín: “Puedo jugar más en Europa”

Durante este mercado de fichajes, el nombre de Juan Guillermo Cuadrado ha estado sonando en varias oficinas de algunos clubes del fútbol colombiano, teniendo en cuenta el presente que tiene el antioqueño, quien todavía sigue buscando una oportunidad para continuar su carrera deportiva la próxima temporada.

Uno de los equipos en donde se había mencionado el nombre de Juan Guillermo Cuadrado era en el Independiente Medellín, club del cual es hincha del antioqueño y en donde dio sus primeros pasos en el fútbol profesional colombiano, creando una pequeña ilusión entre todos los seguidores del poderoso.

Juan Guillermo Cuadrado cerró las puertas al DIM

Sin embargo, esta ilusión se apagó para todos los aficionados, pues en medio de una rueda de prensa, Juan Guillermo Cuadrado dejó claro que todavía no tiene pensado volver al fútbol profesional colombiano, pues siente que todavía tiene rendimiento para durar algunos años en el fútbol de Europa.

“Obviamente, no estoy cerrado a una posibilidad (jugar en el DIM). Me siento muy bien, he estado entrenando con el Medellín, con el que estoy muy agradecido porque fue el equipo que me dio la oportunidad de debutar como profesional. Algún día, con la ayuda de Dios, sería muy bonito terminar mi carrera ahí, pero en estos momentos tengo la mirada puesta en que todavía puedo jugar otros años más en Europa”, aseguró Cuadrado.

Por lo anterior, también se descarta la posibilidad de que Junior de Barranquilla haga una oferta formal por el exjugador del Inter, pues cabe mencionar que en semanas anteriores se había mencionado la posibilidad de que el equipo tiburón se hiciera de los servicios del jugador de la Selección Colombia.

Juan Guillermo Cuadrado confía en su regreso a la Selección Colombia

Por otro lado, Juan Guillermo Cuadrado habló de lo que sería su posible regreso a la Selección Colombia, afirmando trabajará duro para poder ocupar un cupo en lista de convocados del equipo nacional en las Eliminatorias Sudamericanas en el mes de septiembre, donde tendrá que enfrentar a Perú y su similar de Argentina.

“Voy a trabajar duro para eso (regresar). No pude estar porque venía de una lesión, pero con la ayuda de Dios, esperamos que nos pueda conseguir algo para el futuro (el representante)”, finalizó Juan Guillermo Cuadrado.