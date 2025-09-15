Atlético Nacional pierde a uno de sus jugadores a último momento: esta es la razón

Atlético Nacional perdió en las últimas horas a Luis Miguel Landázuri, jugador que ha hecho parte de algunas convocatorias en la era Gandolfi y que ha sido catalogado como una promesa que ha hecho divisiones inferiores en el club.

La razón de la salida de Landázuri de Nacional se debe al llamado de última hora a la convocatoria de la Selección Colombia para disputar el Mundial Sub 20, cita que se llevará a cabo en dos semanas en Chile.

El futbolista cafetero de la Tricolor en esa categoría suma 12 partidos disputados, los últimos nueve correspondientes al Sudamericano que se disputó a comienzos de este año en Venezuela, donde los colombianos terminaron en el tercer lugar.

Con los verdolagas, el volante suma seis juegos disputados en este 2025, siendo tres de ellos de la liga colombiana, dos de copa y uno de la fase final.

Colombia tendrá amistosos, previo al Mundial Sub 20

El combinado nacional, dirigido por César Torres, viajó este sábado 13 de septiembre a Paraguay para completar su preparación antes del debut en el certamen global.

De esta manera, la Selección Colombia Masculina Sub-20 disputará dos encuentros amistosos internacionales frente a sus homólogas de Paraguay y México en Asunción.

Miércoles 17 de septiembre

Selección Colombia Masculina Sub-20 vs. Paraguay

Hora: 4:00 p.m (HORA LOCAL)

Lugar: Carfem, Ypané, Paraguay

Selección Colombia Masculina Sub-20 vs. México

Hora Por confirmar

Lugar: Carfem, Ypané, Paraguay

¿En qué grupo está Colombia en el Mundial Sub 20?

El Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 se llevará a cabo en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre. Será la 24ª edición del torneo y la segunda vez que Chile sea sede, después de la edición de 1987.

El torneo contará con la participación de 24 equipos, divididos en seis grupos de cuatro. Los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros avanzarán a la fase de eliminación directa.

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Grupo B: República de Corea, Ucrania, Paraguay y Panamá.

Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.

Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.

Grupo E: Francia, Sudáfrica, Estados Unidos y Nueva Caledonia.

Grupo F: Noruega, Nigeria, Colombia y Arabia Saudí.