¿Javier Gandolfi renunciará tras el error en Atlético Nacional con los cuatro extranjeros?

Atlético Nacional jugó por la Liga BetPlay II 2025 el pasado sábado 13 de septiembre, en el estadio Atanasio Girardot, pero no pudo sumar vs. Atlético Bucaramanga.

Con un gol de Carlos Henao al minuto 13, los dirigidos por Leonel Álvarez se quedaron con los tres puntos en condición de visitante.

Sin embargo, la victoria podría pasar a ser de 0-3 debido a que Javier Gandolfi, el director técnico de Atlético Nacional, alineó por al menos dos minutos a cuatro jugadores extranjeros, lo cual está prohibido en el reglamento.

En consecuencia, Atlético Bucaramanga demandará el partido y podría pasar a golear por 'escritorio'.

Tras esa coyuntura, Javier Gandolfi no se guardó nada y habló de su continuidad en Atlético Nacional. ¿Qué dijo?

¿Javier Gandolfi se irá de Atlético Nacional tras la derrota y el error con los cuatro extranjeros?

Durante el partido vs. Atlético Bucaramanga, la hinchada de Atlético Nacional cantó contra Javier Gandolfi, el estratega argentino.

Fue así como, en medio de la rueda de prensa, los periodistas le preguntaron acerca de su futuro y él dijo que sigue enfocado en poder superar el bache.

"Lo de la gente es entendible, pueden expresarse. De mi lado, mientras que vea la entrega del grupo, estoy fuerte", afirmó Javier Gandolfi, dejando claro que no piensa en renunciar a pesar de la derrota y el inconveniente con la alineación de los cuatro futbolistas extranjeros.

"Estoy ilusionado que este bache lo vamos a revertir", concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional por Liga BetPlay II 2025?

Atlético Nacional jugará el próximo domingo 21 de septiembre de 2025, por la fecha 12 de la Liga BetPlay II.

Su rival será Unión Magdalena, en el estadio Sierra Nevada, y la pelota comenzará a rodar desde las 4:10 de la tarde.

En este momento, Atlético Nacional es séptimo en la tabla de posiciones con 17 puntos tras cuatro partidos ganados, cinco empatados y dos perdidos.